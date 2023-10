PS5 : Sony dévoile sa nouvelle manette spécialement conçue pour les joueurs handicapés

La firme Sony a annoncé la commercialisation imminente de sa nouvelle manette de PS5, spécialement conçue pour les joueurs et joueuses en situation de handicap.

C’est une révolution pour les clients de Sony et de la PlayStation ! L’entreprise américaine spécialisée dans les consoles de jeux vidéo a conçu une manette spécialement pour les personnes handicapées. Baptisée “Access”, la manette a été créée par Sony pour sa console next-gen, la PlayStation 5.

L’idée était donc d’adapter la manette pour des joueurs et des joueuses en situation de handicap. Selon un rapport publié en 2021 par Scope, une association britannique pour l’égalité des personnes handicapées, deux tiers des joueurs ayant un handicap sont confrontés à des obstacles ou à des problèmes pour jouer. En outre, 40% d’entre eux ont acheté des jeux vidéo qu’ils n’ont pas pu utiliser en raison d’une mauvaise accessibilité.

Des boutons malléables et interchangeables

Ces dernières années, le secteur du gaming s’efforce de s’adapter de plus en plus à ses clients souffrant d’un handicap. Un challenge difficile car les handicaps ne sont pas les mêmes selon les joueurs, ou alors ces derniers ne vivent pas leur handicap de la même manière.

La manette Access pour la PS5 a été conçue pour être accessible dès son déballage.

Découvrez l'intérieur de la boîte

Concrètement, cette manette, à la forme arrondie, peut être posée sur une table ou fixée à un support. Elle est orientée dans toutes les directions et chaque bouton peut changer de forme grâce à des capuchons magnétiques, pour les rendre plus faciles à presser ou à attraper. De plus, le joueur peut attribuer aux boutons n’importe quelle fonction.

Cela faisait cinq ans que Sony planchait sur ce projet, testant de nombreux prototypes. Enfin prête à l’emploi, cette manette sera disponible à partir du 6 décembre en Europe, au prix de vente de 89,99 euros !