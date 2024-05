Les noms des personnes qui vous envoient un SMS seront bientôt affichés, même si vous n'avez pas leur numéro

Jusqu’à présent, il était impossible de connaître l’identité d’une personne qui vous envoyait un SMS si elle ne faisait pas partie de vos contacts. Mais d’ici quelques semaines, cela pourrait changer.

Il est toujours délicat de répondre “C’est qui ?” quand vous recevez un SMS de la part d’un numéro inconnu. Si cette situation est déjà arrivée à nombreux d’entre nous, elle risque de changer. Jusqu’à présent, quand une personne que nous n’avions pas dans nos contacts téléphoniques nous envoyait un SMS, il était impossible de connaître son identité car seul le numéro s’affichait.

Mais d’ici quelques semaines, le nom et le prénom de cette personne s’affichera sur votre écran, et ce même si vous ne l’avez pas dans vos contacts. Dans certains cas, il sera même possible de voir sa photographie. Ces informations personnelles seront visibles car elles se trouvent dans les paramètres du compte de chaque téléphone. Quand vous recevez un nouveau smartphone, vous êtes généralement obligé d’entrer votre nom, prénom, adresse mail et parfois une photographie. Ainsi, après avoir donné votre accord, ces informations pourront être divulguées lors de l’envoi d’un SMS.

Connaître l’identité de l’envoyeur

Cette nouvelle fonctionnalité sera opérationnelle d’ici quelques semaines pour les téléphones Android. Pour les iPhones, il faudra patienter jusqu’en octobre prochain. Cette nouveauté sera très utile pour connaître l’identité d’une personne, mais aussi pour se repérer dans les conversations de groupe, où l’on retrouve souvent plusieurs personnes que nous n’avons pas dans nos contacts. Grâce à cette fonctionnalité, nous saurons bientôt à qui nous nous adressons.

Crédit photo : iStock

L’affichage de l’identité de l’envoyeur ne sera pas la seule nouveauté dans les smartphones. Il sera bientôt possible de réagir aux SMS avec des émojis, une option qui était jusqu'à présent disponible uniquement sur Messenger, Instagram et WhatsApp. De nouvelles mesures qui ont pour objectif de moderniser les SMS et de rivaliser avec les applications de messagerie instantannée.