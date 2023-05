L'astuce facile pour avoir un numéro masqué

Si vous en avez marre d’être identifié par votre numéro lorsque vous passez un appel, il existe de nombreuses astuces pour le masquer. En effet, avoir un numéro masqué pour contacter un correspondant est à la portée de tous. Grâce à ces méthodes méconnues, passer un appel masqué pour assurer votre anonymat, c’est dans la poche !

On pourrait naturellement se demander : mais qui utilise encore son téléphone pour appeler ? En effet, avec votre famille et vos proches, vous utilisez sûrement d’autres moyens pour discuter avec eux, notamment avec les réseaux sociaux et d’autres applications qui font très bien l’affaire comme Whatsapp.

De nos jours, on peut tranquillement envoyer des messages vocaux et maintenir un bon contact, sans avoir besoin de s’accorder plusieurs minutes pour composer un numéro et rester au téléphone. Seulement voilà, il reste évidemment des irréductibles qui vous contraignent à téléphoner. Les parents, évidemment, et les grands-parents.

Mais vous n’oseriez jamais masquer votre numéro pour appeler vos proches. Alors pourquoi masquer son numéro si cela peut troubler votre correspondant. Bien, dans un souci de discrétion, d’anonymat, vous pouvez toujours avoir un numéro masqué lorsque vous faites des appels téléphoniques à caractère administratif.

Il arrive en effet que parfois vous ne voulez tout simplement pas que votre numéro téléphone soit identifiable, selon votre correspondant. Cela peut être un interlocuteur indésirable avec lequel vous avez un litige à régler, comme cela peut-être un service administratif comme la mairie, le service encombrants, votre banque ou votre assurance. Cela peut aussi servir si vous souhaitez téléphoner pour réserver une activité de loisir, comme un restaurant, un hôtel, un avion, un train ou des spectacles divers.

Ainsi, pour masquer son numéro de téléphone, que ce soit sur téléphone portable (Android et iOs) ou téléphone fixe, il existe diverses astuces vous permettant de passer un appel anonyme et qui conduira votre correspondant à voir l’expression “numéro masqué” affiché sur son téléphone lors de l’appel.

Forcément, ce n’est jamais agréable de recevoir des appels masqués et n’importe quel correspondant pourrait bloquer votre numéro s’il est masqué. Par exemple, vous devez passer un appel important, comme le SAMU, les pompiers, votre appel sera bloqué automatiquement.

Masquer votre numéro sur téléphone portable ou smartphone, Android et iOS

Avec votre téléphone portable ou smartphone, il est totalement possible d’appeler vos interlocuteurs en inconnu, en utilisant des astuces ponctuelles ou permanentes. Parmi les astuces les plus répandus, il suffit de composer le #31# avant le numéro de votre correspondant. Dès lors, ce dernier ne pourra pas voir votre numéro s’afficher sur son écran. Une astuce simple, gratuite et qui fonctionne pour tous les téléphones portables.

Le hic pour cette astuce est qu’elle vous oblige à connaître par cœur le numéro de la personne que vous souhaitez appeler, à moins de l’avoir noté au préalable sur un papier. En effet, pour cette méthode, il vous sera impossible de passer par votre répertoire pour effectuer votre appel anonyme.

Il vous est aussi possible de masquer votre numéro de manière permanente. Pour cela, vous devez vous rendre dans la section “Réglages” de votre téléphone portable, puis aller dans la rubrique “Masquer le numéro”. Une astuce à double tranchant car comme on vous le disait plus haut, il est possible que certains de vos correspondants aient pris la décision de bloquer automatiquement les appels anonymes. Dans ce cas-là, vous atterrirez directement sur la boîte de messagerie ou alors vous recevrez un message vous annonçant que votre interlocuteur bloque les appels masqués.

Cette astuce est possible sur tous les téléphones, quel que soit son système d’exploitation, que ce soit Android ou iOS. Sur iPhone, pour appeler en masqué de manière permanente, il faut vous rendre dans les réglages, puis dans la section “Téléphone” et enfin dans “Afficher mon numéro” où il vous suffit de désactiver l’option. Sur Android, il faut appeler dans l’option Voice, en haut à gauche, puis dans “Menu” et “Paramètres”. Ici, sous la rubrique “Appels”, il faut activer l’option Numéro d’appelant anonyme. Passer un appel masqué pour assurer votre anonymat, c’est dans la poche !

Masquer votre numéro sur votre téléphone fixe

Pour masquer votre numéro de téléphone fixe, il existe évidemment des astuces à la portée de tous, et cela quel que soit votre opérateur. Il suffit effectivement de composer une série de caractères avant de composer le numéro de téléphone de votre correspondant.

Cette série de caractères est généralement une chaîne de numéros qui peut différer selon votre opérateur. Par exemple, si vous avez une ligne Orange ou SFR, le numéro à composer en amont est le 3651. Si vous avez une ligne Bouygues Telecom, le code à composer pour appeler en numéro masqué est le *1651. Enfin, si vous avez une ligne chez Free, il vous faudra composer le *31* pour effectuer un appel anonyme en numéro masqué.

Il est également possible de réaliser le blocage de votre numéro de téléphone fixe en vous rendant sur votre espace client, sur internet. En effet, sur le site internet de votre opérateur, il faut vous rendre dans la rubrique téléphonie fixe de votre espace client, puis dans les options de gestion de votre ligne. D’ici, il faut sélectionner l’option “masquer le numéro” ou encore “appel incognito” selon ce que les opérateurs proposent.

Enfin, vous pouvez aussi masquer votre numéro de téléphone fixe de façon permanente grâce à une astuce bien gardée des opérateurs. Pour cela, il faut activer l’option secret permanent en composant *#31# sur votre téléphone fixe. Dès lors, votre numéro de téléphone fixe ne s’affichera pas lorsque vous passerez un appel. Afin d’annuler cette option, il vous suffira ensuite de composer #31#. Pour information, ce service de secret permanent est totalement gratuit. Passer un appel masqué pour assurer votre anonymat, c’est dans la poche !

Voilà, vous avez désormais les clés et les astuces afin de passer votre numéro en numéro masqué afin de passer des appels anonymes et vous assurer que votre interlocuteur ne vous harcèlera pas. Que ce soit pour votre téléphone fixe, ou votre téléphone portable, Android et iOs, vous êtes plus masqué qu’une équipe d’Avengers. Cependant, comme évoqué plus tôt, utilisez ces astuces avec modération pour vous assurer de ne pas vous retrouver bloqué par l’un des vos correspondants, ce qui pourrait vous porter préjudice.

