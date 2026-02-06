Si vous envisagez de renouveler votre écran, la première interrogation ne devrait pas être la taille ou le prix. En réalité, la vraie question à se poser est : quelle est la meilleure dalle pour un écran PC selon l’usage que vous souhaitez en faire ? En effet, la technologie de la dalle influe énormément sur la qualité de l’image, la rapidité et le confort de lecture. Aujourd’hui, nous décryptons pour vous les technologies de dalles pour vous guider vers le bon choix de moniteur pour ordinateur selon vos besoins réels.

Quel est le rôle d’une dalle pour un écran PC ?

Quand on parle d’écran PC, on parle souvent de résolution, de taux de rafraîchissement ou de design en oubliant parfois la technologie même qui compose l’écran. La dalle pour un moniteur pour ordinateur est l’élément qui détermine comment la lumière et les couleurs sont affichées, un critère essentiel pour juger de la qualité d’affichage.

Différentes technologies existent, chacune avec ses forces et ses limites, ce qui signifie que le choix que vous faites impacte directement votre expérience visuelle dans toutes vos activités quotidiennes (bureautique, retouche photo, films, jeux, etc.).

Quelles sont les dalles les plus fréquentes pour un écran PC ?

Il existe aujourd’hui quatre options majeures de dalle pour un écran PC : IPS, VA, TN et OLED.

Les dalles IPS

Les dalles IPS (In Plane Switching) sont très répandues, notamment dans les écrans milieu et haut de gamme. Elles ont été conçues pour offrir une large palette de couleurs et des angles de vision très ouverts, ce qui les rend particulièrement adaptées à des usages variés.

Points forts :

Excellente fidélité des couleurs, idéale pour les créatifs et les professionnels.

Angles de vision larges.

Taux de rafraîchissement élevés (modèles modernes).

Points faibles :

Contraste généralement plus modéré que les VA et peuvent montrer un effet de luminosité diffuse sur les zones sombres dans certaines conditions.

Un peu plus coûteuses que les alternatives TN, VA ou OLED.

Pour qui ? ー Idéal si vous travaillez sur du graphisme, de la photo, de la vidéo ou si vous voulez une expérience visuelle polyvalente et équilibrée pour le travail, le divertissement et les jeux.

Les dalles VA

Les dalles VA (Vertical Alignment) excellent particulièrement dans la reproduction de noirs profonds et de contrastes élevés.

Points forts :

Contraste supérieur, ce qui rend les scènes sombres plus immersives.

Couleurs généralement bonnes et plus profondes que celles des TN.

Bon compromis entre prix et performances visuelles.

Points faibles :

Les dalles VA peuvent souffrir de temps de réponse un peu plus lents, ce qui peut créer un effet de traînée dans certaines scènes très rapides.

Les angles de vision sont meilleurs qu’une dalle TN mais restent en-dessous de l’IPS.

Pour qui ? ー Excellente option si vous regardez beaucoup de films ou de séries, si vous aimez les jeux solo immersifs et que vous cherchez un bon rapport qualité/prix.

Les dalles TN

Les dalles TN (Twisted Nematics) sont parmi les plus anciennes technologies d’écran LCD encore en circulation. Elles restent prisées pour leurs performances de réactivité, notamment dans le monde du gaming.

Points forts :

Temps de réponse très rapide, ce qui permet l'affichage d'un grand nombre d'images par seconde.

Très bon taux de rafraîchissement pour les jeux compétitifs.

Moniteurs TN généralement plus abordables.

Points faibles :

Reproduction des couleurs moins riche qu’IPS, VA ou OLED.

Angles de vision très étroits : l’image se dégrade rapidement si vous n’êtes pas parfaitement face à l’écran.

Pour qui ? ー Si vous avez un petit budget ou que votre priorité est la compétition dans les jeux multijoueurs où chaque milliseconde compte, une dalle TN peut être intéressante.

Les dalles OLED

Enfin, la technologie OLED (Organic Light-Emitting Diodes) représente une option qui gagne en popularité sur les moniteurs pour ordinateur haut de gamme, notamment pour les utilisateurs exigeants sur la qualité d’image. Contrairement aux écrans LCD, une dalle OLED n’utilise pas de rétroéclairage, ce qui offre des avantages uniques en termes de rendu visuel.

Points forts :

Contraste et noirs parfaits.

Couleurs riches pour une meilleure immersion.

Réactivité très rapide.

Angles de vision larges.

Points faibles :

Risque d’image rémanente si des éléments statiques sont affichés longtemps.

Tarif plus élevé que la plupart des écrans à dalle LCD.

Luminosité maximale parfois limitée.

Pour qui ? ー Celles et ceux qui cherchent une expérience visuelle très qualitative, notamment pour le cinéma, les jeux immersifs ou la retouche couleur.

À savoir : les écrans OLED, très contrastés, peuvent susciter davantage de fatigue oculaire pour certaines personnes en raison de fortes variations de luminosité. Attention donc à vos réglages !

Comment choisir sa dalle pour un écran PC selon ses besoins ?

La voilà donc la grande question : quelle est la meilleure dalle pour un écran PC ? Et, malheureusement, comme dans beaucoup de domaines, la réponse est « ça dépend ». En effet, il faut d’abord relier ce choix à votre usage principal.

Vous l’avez compris avec le début de ce guide, chaque technologie propose un compromis différent entre qualité d’image, réactivité, contraste et prix. Ainsi, voyons rapidement celle qui correspond le mieux à votre profil :

Pour un usage polyvalent : la dalle IPS offre un bon équilibre pour visionnage et usage quotidien, ce qui en fait l’option la plus polyvalente qui conviendra à la plupart des utilisateurs. Avec son excellente reproduction des couleurs et ses angles de vision larges, la dalle IPS est aussi idéale si vous avez un usage créatif (photos, vidéos, graphisme, etc.).

: la dalle IPS offre un bon équilibre pour visionnage et usage quotidien, ce qui en fait l’option la plus polyvalente qui conviendra à la plupart des utilisateurs. Avec son excellente reproduction des couleurs et ses angles de vision larges, la dalle IPS est aussi idéale si vous avez un usage créatif (photos, vidéos, graphisme, etc.). Pour regarder des films : optez pour une dalle VA qui offre un contraste élevé et des noirs profonds qui valoriseront les scènes sombres. Parfait donc pour regarder des films et séries ou jouer à des jeux solo à ambiance visuelle forte !

: optez pour une dalle VA qui offre un contraste élevé et des noirs profonds qui valoriseront les scènes sombres. Parfait donc pour regarder des films et séries ou jouer à des jeux solo à ambiance visuelle forte ! Pour les jeux très rapides, compétitifs ou pour les petits budgets : la dalle TN est un bon candidat pour votre futur moniteur d’ordinateur si vous aimez l’esport grâce à sa très faible latence et à son taux de rafraîchissement élevé. Même si elle est plus limitée en couleurs et angles de vision, son prix attractif ravira celles et ceux qui ont un budget serré pour leur nouvel écran d’ordinateur.

: la dalle TN est un bon candidat pour votre futur moniteur d’ordinateur si vous aimez l’esport grâce à sa très faible latence et à son taux de rafraîchissement élevé. Même si elle est plus limitée en couleurs et angles de vision, son prix attractif ravira celles et ceux qui ont un budget serré pour leur nouvel écran d’ordinateur. Pour une qualité d’image haut de gamme : bien que plus chère, la dalle OLED est un excellent choix si vous privilégiez l’expérience visuelle totale ou du gaming très immersif. C’est le meilleur choix pour une qualité visuelle premium.

Chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. Ainsi, avant d’acheter votre écran, identifiez d’abord votre usage principal (productivité, films, jeux, etc.). Ensuite, comparez le type de dalle, la résolution et le taux de rafraîchissement. Enfin, consultez des tests utilisateurs avant de finaliser votre achat de moniteur pour ordinateur. Quelle que soit la technologie et autres critères choisis, privilégiez la combinaison qui optimise votre confort visuel et vos besoins quotidiens !