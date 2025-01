Vos yeux sont fatigués à cause des écrans ? Voici comment les soulager avec une simple astuce

Si vous passez votre journée sur les écrans, vos yeux peuvent être fatigués et irrités. Pour les soulager, voici une astuce simple et rapide à mettre en place au quotidien.

Les écrans font désormais partie de notre quotidien. Entre le smartphone, que l’on utilise dès que l’on a du temps, ou l’ordinateur omniprésent au bureau, il est difficile de ne pas passer plusieurs heures par jour les yeux rivés sur les écrans.

Aujourd’hui, la majorité des Français passent ainsi près de 5 heures par jour sur les écrans. Un chiffre qui augmente jusqu’à 7 heures par jour pour les adolescents.

Cependant, avoir les yeux rivés fixés de la sorte au quotidien n’est pas sans conséquence. Selon un neuroscientifique, les écrans présentent des risques sur le système cognitif des plus jeunes. En plus de cela, cette habitude peut entraîner une sécheresse oculaire, une irritation des yeux, des picotements, des dommages à la rétine, mais aussi des maux de tête. En effet, nos yeux peuvent être fatigués à force d’être sans arrêt exposés aux écrans et à la lumière bleue.

Crédit photo : iStock

Pour vous soulager, vous pouvez utiliser des lunettes anti-lumière bleue ou adopter cette technique pour reposer vos yeux et vous protéger des effets indésirables des écrans sur votre vue. Facile et rapide, cette méthode peut être appliquée au quotidien.

La méthode des 20-20-20

Il s’agit de la règle de 20-20-20, très facile à mettre en place. Cette méthode consiste à faire une pause de 20 secondes à partir de 20 minutes d’écran, et de détourner le regard sur un objet placé à 20 pieds, soit environ 6 mètres de distance. Pour aller encore plus loin, l’Association Nationale pour l’Amélioration de la Vue (ASNAV) préconise un quatrième 20, qui consiste à cligner 20 fois des yeux pendant la pause pour irriguer l’œil et l’humidifier, afin d’éviter la sécheresse oculaire.

Crédit photo : iStock

Bien qu’elle puisse sembler étrange, cette méthode porte ses fruits selon plusieurs études menées à ce sujet. Selon un rapport publié par le Nepalese Journal of Ophtalmology, 90% des étudiants de Malaisie présentent des symptômes du SVI (syndrome de vision informatique, soit une fatigue oculaire générée par les écrans) après seulement deux heures continues sur un ordinateur. D’après une deuxième étude menée par l’Université Quassim, en Arabie Saoudite, la méthode des 20-20-20 permet de lutter contre ces symptômes.

“L’étude a révélé que les patients souffrants de SVI ont montré des changements significatifs après l’intervention éducative de la règle du 20-20-20, la fatigue oculaire se réduisant de 20 à 30%”, ont démontré les chercheurs de l’étude.

Protéger ses yeux au quotidien

En plus de la méthode des 20-20-20, il existe d’autres gestes à adopter au quotidien pour prendre soin de ses yeux. Veillez à garder une bonne distance entre vos yeux et l’écran, soit au moins 60 centimètres pour un ordinateur et 30 centimètres pour un smartphone. Pensez à ajuster la luminosité de l’écran pour qu’elle ne soit ni trop forte, ni trop faible. Selon L’Union, vous pouvez aussi pratiquer le “yoga des yeux” pour vous détendre en fin de journée. Cet exercice consiste à former des lettres avec ses yeux en maintenant les paupières fermées pour détendre les muscles oculaires.

Si vous travaillez dans un bureau et que vous êtes quotidiennement exposé aux écrans, prenez le temps de faire des pauses et d’en profiter pour vous étirer ou vous dégourdir les jambes. En appliquant ces astuces, vous préserverez vos yeux et votre santé.