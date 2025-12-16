Réserver un billet d'avion : conseils et astuces

Pour voyager en avion et dans de bonnes conditions, il vous faut avant tout réserver un vol. Entre les comparateurs de prix, les compagnies aériennes et les agences de voyages en ligne, il n’est toujours pas facile de se décider. Nous vous donnons ici des astuces et conseils pour réserver facilement un vol.

Définissez votre projet de voyage

Avant même de réserver un billet, structurez votre flight plan. Cela passe par plusieurs étapes :

La destination

Vous devez avoir une idée claire de l’endroit où vous allez. En effet, selon la période de l’année, certaines destinations sont plus coûteuses ou plus difficiles d’accès. Par exemple, les capitales européennes sont très fréquentées pendant le printemps. Quant aux pays tropicaux, ils connaissent une hausse de fréquentation en hiver.

Les dates

Voyager en semaine plutôt que le week-end fait baisser le prix du billet de manière significative. Les départs le mardi ou le mercredi sont souvent les moins chers, tandis que les retours le dimanche sont les plus onéreux. Tenez en compte pour vous décider.

Le budget

Votre budget doit couvrir le prix du billet d’avion, les bagages, les assurances et les options supplémentaires. Prévoyez donc une enveloppe réaliste.

Utilisez les comparateurs de vols

Crédit photo : Pexels

Les comparateurs sont des outils qui permettent de comparer les prix de centaines de compagnies aériennes en quelques secondes. Ils analysent en temps réel les tarifs de nombreux fournisseurs. Ils présentent ensuite les offres classées selon différents critères comme le prix, la durée du trajet, les escales, la compagnie et bien d’autres.

Avec les comparateurs, vous avez une vue d’ensemble sur les prix disponibles. Il est également possible d’activer des alertes pour suivre l’évolution du tarif sans oublier la facilité à comparer plusieurs dates ou destinations. Les comparateurs vous donnent aussi des indications sur les périodes les moins chères pour voyager.

Cependant, il est important de noter que certains comparateurs redirigent vers des agences en ligne qui ajoutent parfois des frais supplémentaires. C’est pourquoi il est conseillé de vérifier les tarifs plus tard sur le site de la compagnie aérienne.

Cherchez à comprendre les types de billets d’avion

Lorsque vous cherchez un vol, vous serez confronté à plusieurs types de tarifs. Avec les billets économiques par exemple, les tarifs sont plus bas, souvent sans bagage en soute. Les billets flexibles sont un peu plus chers, mais ils permettent de modifier les dates ou d’obtenir un remboursement partiel. Optez pour cela si votre planning n’est pas fixe. Les classes supérieures offrent plus de confort, de services, de bagages et parfois donnent l’accès aux salons VIP. Les tickets non remboursables sont les moins chers, mais ils ne permettent aucune modification.

Choisissez les options payantes

Une fois le vol sélectionné, vous devez choisir les options payantes. Les plus courantes sont les bagages, les sièges et les assurances. En effet, en matière de bagages, la plupart des compagnies low-cost n’autorisent qu’un petit bagage cabine. Pour un bagage en soute, il faudra payer environ entre 20 € et 60 € selon la destination.

Les sièges standards sont gratuits ou très peu coûteux. Mais si vous souhaitez un siège avec plus d’espace ou à l’avant de l’appareil, prévoyez un supplément. Les assurances ne sont pas moins importantes, surtout l’assurance annulation ou l’assurance multirisque voyage. Vérifiez néanmoins si votre carte bancaire ne couvre pas déjà certains risques.

Finalisez la réservation

Avant de valider votre paiement, prenez le temps de vérifier votre nom et prénom. Ils doivent être identiques à ceux du passeport. Voyez aussi si les dates sont correctes, le choix des bagages, le montant total final et les conditions d'annulation et de modification. Sachez qu’une erreur de frappe peut coûter cher. Pour effectuer les paiements, privilégiez les cartes bancaires. Cependant, certains sites proposent PayPal ou d’autres systèmes sécurisés. Évitez les virements bancaires sur des sites inconnus.

Vérifiez votre billet électronique

Une fois le paiement validé, vous recevrez un billet électronique par e-mail. Vérifiez vos noms et prénoms, les dates et horaires du vol, le numéro de réservation, les conditions liées aux bagages. Conservez ce billet sur votre Smartphone et imprimez une copie papier en cas de problème technique.

Comment préparer votre voyage après la réservation ?

Pour voyager sereinement, il vous faut faire un enregistrement en ligne. Cela est disponible 24 à 48 heures avant le départ. Durant l’enregistrement, vous avez la possibilité de choisir votre siège et d'éviter les files d'attente.

N’oubliez pas vos documents de voyage comme le passeport, le visa et le carnet de vaccination. Prévoyez d'arriver à l’aéroport 2 à 3 heures avant le départ pour les vols internationaux. Aussi, respectez les dimensions et poids autorisés pour éviter les frais supplémentaires.