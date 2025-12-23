Vous ne devez surtout pas boire ou cuisiner l'eau chaude du robinet

Par |

Eau chaude sortant du robinet

Pour votre santé, il est important de ne pas consommer l’eau chaude provenant directement du robinet. On vous explique pourquoi et que faire à la place.

L’eau chaude présente des risques si elle est consommée

Le ministère de la Santé met en garde contre l’utilisation de l’eau chaude du robinet. Certains Français l’utilisent en cuisine pour aller plus vite, notamment pour la cuisson des pâtes ou du riz. D’autres pour se concocter des boissons comme le thé ou le café. Cependant, cette pratique peut être dangereuse pour la santé.

Contrairement à l’eau froide, qui provient du réseau public, l’eau chaude n’est pas potable, indique le site de TF1 info. Surtout, une température élevée entraîne la dissolution de métaux lourds dans l’eau. Le ministère de la Santé cite ainsi le plomb, le cuivre et le nickel.

Ces métaux lourds peuvent entraîner une intoxication, des problèmes rénaux, neurologiques, des maladies cardiovasculaires et même des cancers.

N’utilisez l’eau chaude que pour une seule pratique

Femme faisant la vaisselleCrédit photo : lielos/ iStock

L’eau chaude provenant du robinet est donc porteuse de métaux lourds, mais aussi de bactéries. Mieux vaut éviter d’en boire ou de s’en servir pour cuire des aliments. Il en va de même pour rincer les légumes. Là encore, privilégiez plutôt l’eau froide.

Si vous consommez de l’eau chaude, « vous pourriez souffrir de nausées, vomissements, diarrhées si certaines bactéries attaquent votre appareil digestif », alerte Christophe Mercier, hygiéniste et microbiologiste, dans les colonnes de Notre Temps.

Personne remplissant une bouilloire au robinetCrédit photo : Nickbeer/ iStock

Ainsi, les autorités sanitaires recommandent de n’utiliser l’eau chaude que pour se laver les mains, prendre des douches et pour faire la vaisselle. Lorsque les robinets n’ont pas été ouverts depuis un moment, elles recommandent de laisser couler de l’eau durant plusieurs minutes pour évacuer l’eau tiède qui stagne dans les tuyaux. N'hésitez pas à mettre un récipient pour récupérer cette eau et vous en servir pour le jardin ou le nettoyage, par exemple.

Enfin, vous pouvez utiliser l’eau froide du robinet puis la réchauffer à la casserole ou à la bouilloire pour l’alimentation. Si c’est pour la boire, veillez à ce que votre carafe soit toujours propre et stockée au frais. Ensuite, vous avez 48 heures pour consommer cette eau.

Suivez nous sur Google News
Astuce

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
un billet d'avion
Réserver un billet d’avion : conseils et astuces
Lave-vaisselle avec porte ouverte
Faut-il attendre avant d'ouvrir la porte du lave-vaisselle une fois le cycle de lavage terminé ? On connaît enfin la réponse
Un homme affichant un air confus au téléphone
Cette astuce simple met fin aux appels intempestifs des démarcheurs
Un cafard en train de grimper sur un lit
Cette astuce simple et naturelle est redoutable pour se débarrasser des cafards
Une femme se parfume
Tout le monde le fait, mais ce geste est à éviter quand vous mettez du parfum