Quels sont les meilleurs portables professionnels en 2025 ? Notre top 5

Le monde de l'informatique a tendance à évoluer très vite, ce qui nous oblige à effectuer une veille chaque année pour être à la page. Et pour ce qui est des PC portables en particulier, on a eu droit à quelques évolutions majeures ces dernières années à commencer par l'arrivée des processeurs basse consommation comme les Intel Core Ultra. Cela concerne évidemment les PC portables professionnels et on vous propose un top 5 des modèles les plus intéressants en 2025.

Quelles caractéristiques retenir pour un bon ordinateur portable pro aujourd'hui ?

Avant de vous dévoiler notre top, il nous paraît essentiel de déterminer ce que l'on peut considérer comme un “bon PC portable pro”. Il ne suffit pas en effet de se tourner vers la gamme professionnelle d'une marque donnée pour obtenir une machine satisfaisante. Il faut donc des critères rationnels et voici ceux qui ont le plus de poids selon nous :

Des performances brutes élevées , ce qui passe notamment par un processeur dernière génération (Intel Core Ultra 7/9, Ryzen AI), au moins 16 Go de RAM et une carte graphique puissante en cas de besoin.

, ce qui passe notamment par un processeur dernière génération (Intel Core Ultra 7/9, Ryzen AI), au moins 16 Go de RAM et une carte graphique puissante en cas de besoin. Une autonomie supérieure à 10 heures si vous utilisez votre PC portable pro en déplacement.

si vous utilisez votre PC portable pro en déplacement. Un écran de taille confortable doté d'une définition Full HD au minimum. Comme l'indique ce site d'achat d'ordinateurs professionnels, c'est le format 15 pouces qui est actuellement le plus utilisé. Vous pouvez toutefois aller au-delà pour un usage “sédentaire”, sachant que les formats 13/14 pouces sont plus faciles à transporter.

doté d'une définition Full HD au minimum. Comme l'indique ce site d'achat d'ordinateurs professionnels, c'est le format 15 pouces qui est actuellement le plus utilisé. Vous pouvez toutefois aller au-delà pour un usage “sédentaire”, sachant que les formats 13/14 pouces sont plus faciles à transporter. Une fiabilité à toute épreuve , ce qui se traduit entre autres par le choix d'une marque reconnue (Lenovo, MSI, Dell, HP…).

, ce qui se traduit entre autres par le choix d'une marque reconnue (Lenovo, MSI, Dell, HP…). Une connectique à la hauteur, surtout si votre environnement professionnel est amené à changer.

Notre top 5 des meilleurs PC portables professionnels

1 - Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 Core Ultra 7

Le Lenovo ThinkPad X9-15 se distingue en premier lieu par une construction en aluminium qui inspire confiance. Même cet ordinateur portable n'est pas uniquement robuste : avec son Intel Core Ultra 7, il délivre d'excellentes performances. Son autonomie est également remarquable puisqu'elle atteint approximativement 15 heures lors d'un usage modéré. Autrement, il existe plusieurs déclinaisons de ce modèle avec des différences au niveau de la RAM (16 Go ou 32 Go).

Enfin, pour couronner le tout, il est équipé d'une charnière à 180 degrés et d'un écran OLED de 15 pouces d'une définition de 2880 x 1800 pixels. Il coche par conséquent toutes les cases et il n'est donc pas étonnant de le trouver à la première place de notre classement.

2 - MSI Prestige A16 AI+ AMD Ryzen AI

On passe à un PC portable professionnel avec un format légèrement plus imposant puisque son écran atteint une diagonale de 16 pouces. Le MSI Prestige A16 AI+ est surtout apprécié en réalité pour sa puissance impressionnante : avec son AMD Ryzen AI 9 365 et ses 32 Go de RAM LPDDR5X, il est capable de gérer la plupart des tâches en un temps record. Notez qu'il fait partie des rares machines à intégrer le Wi-Fi 7, ce qui pourrait faire la différence dans les années à venir.

On apprécie aussi son autonomie confortable (17 heures en lecture de vidéo) qui s'explique par la présence d'une batterie de 82 Wh. Seul petit défaut peut-être : son poids conséquent de 1,9 kilo qui est largement supérieur à celui du Lenovo (1,4 kilo).

3 - HP Elite Dragonfly G4 Intel Core i7

Vous préférez plutôt les PC portables professionnels légers ? Vous allez être servi avec le HP Elite Dragonfly G4. Avec son poids plume ne dépassant pas un kilo, vous ne le sentirez pas au quotidien dans votre sac. Son autonomie impressionnante de 20 heures fait aussi de lui une machine parfaite pour les personnes qui sont souvent en déplacements professionnels.

Notez que malgré ses dimensions réduites (format 13,5 pouces), la puissance est au rendez-vous grâce à son Intel Core i7 et sa RAM pouvant aller jusqu'à 32 Go. On peut juste lui reprocher un prix un peu supérieur à la moyenne (environ 2 000 euros) dans ce format, mais celui-ci est largement justifié de par la qualité de sa conception.

4 - Lenovo Yoga Slim 7 Intel Core Ultra 7

Non, ce Lenovo Yoga Slim 7 n'est pas un PC portable professionnel avec un écran de 7 pouces, on vous rassure ! Celui-ci est en fait deux fois plus volumineux puisqu'il fait 14 pouces tout en état tactile et OLED. Côté CPU, on trouve l'Intel Core Ultra 7 155H qui est moins véloce que celui présent dans le Lenovo ThinkPad X9-15. Il n'en reste pas moins qu'il est suffisamment puissant pour les tâches professionnelles classiques (bureautique, montage vidéo…).

Sa RAM de 32 Go et son SSD rapide viennent compléter un tableau déjà réussi. Concernant l'autonomie, on est dans les alentours de 10 heures, ce qui est le seul véritable “défaut” de ce PC portable pro bon marché (moins de 1 000 euros).

5 - Dell XPS 14 (9440) Intel Core Ultra 7

On termine de top avec un Ultrabook professionnel de la marque Dell : le XPS 14 (9440). Équipé du processeur Intel Core Ultra 7 155 H comme le Lenovo Yoga cité précédemment, ce modèle embarque aussi un GPU dédié en option, la Nvidia RTX 4050. Si vous effectuez des tâches graphiques durant votre travail, cet apport de puissance ne devrait pas être de refus.

Son écran de 14,5 pouces d'une qualité exceptionnelle (dalle OLED avec une définition 3,2 K) et sa conception haut de gamme (châssis en aluminium) sont aussi à relever. Une excellente machine en somme qui se veut polyvalente et qui conviendra à la plupart des professionnels.