Elle envoie des hommes de main déloger le squatteur qui occupait sa maison, mais elle risque la prison

Une propriétaire, qui a voulu déloger un mauvais payeur, se retrouve aujourd'hui devant la justice. Précisions.

Elle voulait juste récupérer ce qui lui appartient !

Une propriétaire est actuellement poursuivie pour avoir essayé de se faire justice elle-même en délogeant le locataire qui squattait illégalement son logement. Âgée de 55 ans, Karine Lellouche sera bientôt jugée par le tribunal judiciaire de Bordeaux (Gironde), après avoir reconnu les faits, indiquent nos confrères d'Actu.fr.

Crédit photo : iStock

Elle essaye de déloger un squatteur avec des hommes de main, mais la justice la poursuit

Tout a commencé au printemps dernier, lorsque Karine Lellouche a découvert qu'un squatteur était entré illégalement dans son logement et qu'il avait pris possession des lieux. Furieuse, la quinquagénaire se retrouve alors dans une impasse, d'autant qu'elle doit absolument vendre cette maison - héritée de son défunt père, décédé en 2020 - dans les plus brefs délais. La vente de cette demeure, située dans la commune d'Andernos-les-Bains (Gironde), doit en effet permettre à Karine de payer de lourds frais de succession qui s’élèvent à plus d’un million d’euros.

Hélas, vous l'aurez compris, la présence de ce squatteur vient contrecarrer ses plans et empêcher ainsi de mettre en vente la propriété. Karine porte alors plainte à la gendarmerie et effectue, dans le même temps, un signalement auprès du préfet de la Gironde, en vain. Rien ne se passe et l'arrivée imminente de la trêve hivernale lui fait craindre le pire.

Désemparée, Karine va alors craquer et faire appel à des hommes de main pour expulser manu militari le locataire mauvais payeur. L'opération aura lieu le 25 septembre, au cours d'une expédition punitive qui va dégénérer. Roué de coups, le locataire va être en effet sérieusement blessé. Après avoir été hospitalisé, il se verra même délivrer une incapacité totale de travail (ITT) de 3 jours. Bien déterminé à contre-attaquer, ce dernier va ensuite déposer une plainte à la gendarmerie, laquelle va très vite soupçonner Karine d'avoir commandité cette agression.

Crédit photo : iStock

Après avoir d'abord nié les faits lors d'une première audition devant les gendarmes, la propriétaire est finalement passée aux aveux lors d'une nouvelle garde à vue, qui a eu lieu ce mercredi 19 novembre. Elle dit avoir agi « en désespoir de cause ».

Immédiatement déférée au parquet de Bordeaux, elle devra comparaître devant le tribunal judiciaire à une date ultérieure, afin de s’expliquer sur ses agissements.

Accusée d'association de malfaiteurs, Karine Lellouche, qui a réussi entretemps à vendre la maison, risque jusqu'à 10 ans de prison.