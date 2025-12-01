Un retraité de 78 ans prend les choses en main et expulse le squatteur de sa maison en moins de 24h

À Romainville, en Seine-Saint-Denis, un propriétaire de 78 ans a été victime d’un squatteur qui occupait sa maison. Heureusement, il a pu récupérer son bien en moins de 24h.

Être victime d’un squatteur est une crainte pour de nombreux propriétaires. Lorsque les locataires ne veulent plus partir d’un logement, il peut être très difficile de récupérer son bien. C’est ce qu’ont vécu plusieurs propriétaires qui, désespérés, ont employé les grands moyens pour faire fuir leurs hôtes indésirables. C’est le cas de cette femme qui a envoyé des hommes de main pour déloger ses squatteurs, ou encore cet homme qui a détruit sa maison à coups de masse pour empêcher les squatteurs d’y habiter.

À Romainville, en Seine-Saint-Denis, un homme âgé de 79 ans a également été victime d’un squatteur. Le retraité avait mis sa maison en location sur Airbnb pour payer ses travaux de rénovation. Une femme âgée d’une quarantaine d’années a loué la maison pour trois nuits, en précisant qu’elle venait avec son compagnon, un homme nommé Nacha.

Crédit photo : iStock

Le squatteur change les serrures

Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisqu’une fois installé, cet homme a changé toutes les serrures du logement. Il a également prévenu le propriétaire qu’il avait souscrit un contrat d’énergie à son nom et qu’il allait s’installer définitivement dans la maison.

“Il m’a dit : “Ça ne va pas vous plaire, ce n’est pas contre vous mais j’ai changé toutes les serrures, pris un abonnement énergie à mon nom, je vais rester.” La clé du portail avait été changée. On a appelé la police, mais elle nous a dit d’aller porter plainte”, a expliqué le retraité au Parisien.

Crédit photo : iStock

Contrairement aux autres propriétaires qui ont bataillé pendant des mois - voire des années - pour récupérer leur logement, le retraité a pu retrouver sa maison le jour-même.

Il récupère sa maison en 24h

En effet, l’homme s’est immédiatement rendu au commissariat et a porté plainte contre X pour “dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui”. En retournant chez lui, il est tombé nez-à-nez avec Nacha.

“À ce moment-à, on a vu qu’un homme venait d’arriver en voiture. C’était Nacha. Il est rentré par le portail. La porte ne s’est pas refermée tout de suite. C’était ouvert, c’était chez moi alors je suis rentré”, a-t-il expliqué.

Crédit photo : iStock

Ce face-à-face devant le portail a duré quelques minutes. Finalement, les deux hommes ont décidé d’avertir la police.

“Il a dit qu’il était en danger et ils sont finalement arrivés. Les policiers ont contrôlé nos identités. J’ai présenté ma carte. Lui n’avait qu’une carte vitale. Les agents ont demandé les clés de la maison. Il a refusé de les donner puis leur a dit : “Qu’est-ce que vous faites si je ne vous les donne pas ?” Les policiers ont bluffé en disant qu’ils allaient défoncer la porte et il a remis les clés”, a expliqué le retraité.

Sur place, les forces de l’ordre ont découvert un véhicule volé. Le squatteur, qui conduisait sans permis, a été embarqué par la police et a remis les clés. Dans sa maison, le retraité a remarqué que l’ensemble de ses papiers et affaires personnelles avaient disparu. S’il a perdu des milliers d’euros dans cette affaire, une grande partie a été remboursée par Airbnb. Il n’a plus jamais eu de nouvelle de la femme qui avait loué sa maison.