Expulsé de sa maison par son propre fils, un retraité de 78 ans a dormi 19 mois dans sa voiture

Un retraité de 78 ans s’est retrouvé à la rue après avoir été expulsé de sa maison par son propre fils.

Alors que les affaires de squat se multiplient en France, celle de Yves Gorse, un retraité de 78 ans, est particulièrement déchirante. Et pour cause : il a été contraint de vivre dans sa voiture à cause d’une trahison familiale.

En 2019, le septuagénaire, qui vit à Villeneuve-les-Sablons (Oise), a décidé d’accueillir son fils Cyril et sa famille. Ces derniers se sont retrouvés sans toit en raison de loyers impayés.

Le propriétaire des lieux a accepté de les héberger pendant trois mois. Malheureusement, la cohabitation a tourné au vinaigre. Les tensions entre Yves et Cyril ont donné lieu à une dispute.

À la suite de cette altercation, le père a quitté quelque temps la maison. À son retour, il a été confronté à une situation pour le moins surréaliste.

Viré de chez lui par son propre fils

Le vieil homme est tombé des nues en découvrant que son propre enfant s’était barricadé dans la propriété.

Pendant son absence, ce dernier a changé les serrures et installé des caméras de surveillance. Ce n’est pas tout. Il a aussi instauré un code d’entrée et acheté des chiens de garde pour surveiller les lieux.

Ces dispositifs n’avaient qu’un seul but : empêcher Yves d’entrer. Face à cette situation, il a alerté la mairie, la gendarmerie et la préfecture pour déloger le squatteur, sans succès.

Néanmoins, la ville lui a proposé une place dans un foyer. Une proposition que le retraité à décliné car il souhaitait retrouver sa maison.

Il dort dans sa voiture pendant plus d’un an

Face à cette situation, le malheureux n’a pas eu d’autre choix que de dormir dans sa voiture, garée dans le quartier. Au total, le retraité a vécu pendant 19 mois dans son véhicule.

Au cours de cette période difficile, il envoyé une lettre désespérée à Julien Courbet dans le but de recevoir de l’aide de son équipe. L’animateur de l’émission « Ça peut arriver » a volé à son secours.

Le journaliste Pascal Normand est allé à la rencontre de la victime.

« Ça me rend malade, ce n’est plus mon fils », a confié le principal concerné au micro de RTL. Bonne nouvelle : le septuagénaire forcé de vivre dans sa voiture devrait bientôt pouvoir rentrer chez lui ! La mairie de Villeneuve-les-Sablons s'est engagée à nettoyer la maison 🏠



"Ça peut vous arriver" avec @courbet_julien sur https://t.co/dU2UbxjZrW et l'application #RTL! pic.twitter.com/iTDcPZ1xJV — RTL France (@RTLFrance) May 4, 2024

Après la tempête, l’espoir

À la suite de son passage dans l’émission, Yves a reçu une vague de soutien de la part des téléspectateurs.

Bouleversés par son histoire, ils ont mis une place une cagnotte. Les dons récoltés ont permis au sans-abri de séjourner à l’hôtel pendant une dizaine de jours.

Finalement, Yves a pu récupérer les clés de son domicile le 6 mai 2024 après le départ de son fils. En partant, le squatteur a laissé la masure dans un état déplorable. La mairie de Villeneuve-les-Sablons a souhaité prêté main forte au propriétaire pour réparer les dégâts.