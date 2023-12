Threads : tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau réseau social de Meta qui veut concurrencer Twitter (X)

Lancé il y a cinq mois à l’international, le réseau social Threads est arrivé en France ce jeudi 14 décembre 2023. Mais qu'est-il réellement et qu'apporte-t-il de nouveau ?

Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X… De nos jours, on ne manque pas de réseaux sociaux. On n’en manque tellement pas qu’on ne s’attendait pas à en voir un nouveau débarquer. Cependant, le vacarme qui a secoué l’ancien Twitter depuis l’arrivée d’Elon Musk a ouvert une brèche pour la concurrence.

Société mère de Facebook et Instagram, Meta a donc lancé Threads, il y a cinq mois, dans l’idée de concurrencer X. Une idée pas si bête car sur ses cinq premiers jours de lancement, Threads avait déjà attiré plus de 100 millions d'utilisateurs.

Ce n’est que depuis ce jeudi 14 décembre que l’application est disponible en France et même dans l’Union Européenne car elle se devait de respecter la réglementation spécifique à l’UE.

Alors, Threads, quézaco ? Malgré son interface très similaire à Twitter, le nouveau réseau social présente cependant quelques différences majeures avec son concurrent. Il n’existe qu’un seul fil d’actualité, mêlant abonnements et recommandations.

Sur Threads, il est aussi possible de sélectionner un fil d’actualité avec uniquement les personnes suivies, et un autre calculé par l’application avec nos préférences. Simplement, l’affichage diffère : sur X, on peut échanger les deux fils tout en haut de la page. Sur Threads, ce sera via une option en bas à gauche du fil.

Threads, un caillou dans la chaussure d’Elon Musk ?

Par ailleurs, il n’y a pas de messages privés dans Threads mais les publications sont plus libres. En effet, sur un post, il est possible de mettre jusqu’à dix photos et d’aller jusqu’à 500 caractères. De leur côté, les hashtags sont limités à un et peuvent se composer de plusieurs mots.

Crédit photo : Meta

Au-delà de son aspect esthétique et pratique, c’est surtout dans la réflexion éditoriale que Threads se distingue de X. Là où le réseau social d’Elon Musk est devenu une plateforme dédiée à l’actualité et au débat, Threads n’a pas les mêmes ambitions.

En effet, le groupe Meta a dû revoir sa copie concernant les exigences de modération, adaptant à Threads son système de vérification des faits déjà en vigueur sur Facebook et Instagram.

Si vous souhaitez tenter l’aventure sur Threads, il vous suffit de rentrer vos identifiants Instagram. Vous devez donc déjà être sur Instagram en amont mais vous pouvez utiliser les deux réseaux sociaux de façon totalement distincte.