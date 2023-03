TikTok : une limite d'utilisation va être imposée pour les mineurs afin de réduire leur temps passé sur les écrans

Une nouvelle mesure va être mise en place sur TikTok afin de réduire le temps que les adolescents passent sur les écrans. Au bout de 60 minutes passées sur l’application, les internautes de moins de 18 ans recevront un message d’alerte.

TikTok est un réseau social populaire, notamment chez les très jeunes. Cependant, elle est particulièrement addictive et chronophage, puisque ses utilisateurs ont tendance à faire défiler les vidéos sans s’arrêter, et ne voient plus le temps passer.

À voir aussi

Crédit photo : iStock

Selon une récente étude mondiale menée par Qustodio en 2022, les mineurs passeraient en moyenne 1h47 chaque jour sur TikTok.

Une alerte après 1h passée sur TikTok

Pour réduire ce temps inquiétant passé devant les écrans, TikTok va mettre en place une nouvelle mesure d’ici quelques semaines. Les internautes de moins de 18 ans recevront un message d’alerte quand ils auront passé 60 minutes sur l’application. Au bout d’une heure, ils devront entrer un mot de passe s’ils veulent continuer à utiliser leur compte TikTok. Ce mot de passe pourra être installé par un parent s’ils possèdent un jumelage familial des comptes.

Crédit photo : iStock

Ce message ne bloquera donc pas l’application pour autant. Quand il recevra l’alerte, l’adolescent pourra décider de lui-même s’il souhaite passer plus de temps sur son téléphone. Il s’agit d’un simple avertissement qui a pour but de responsabiliser les adolescents, pour qu’ils s’imposent eux-mêmes une limite sur leur temps passé devant les écrans.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, TikTok souhaite donc faire confiance aux internautes mineurs en leur laissant leur libre arbitre. Cependant, ces derniers auront toujours la possibilité de désactiver l’alerte ou de mentir sur leur âge. Le pari est risqué : les internautes prendront-ils conscience du message, ou vont-ils simplement ignorer l’alerte ?