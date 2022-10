Ces fonctionnalités de TikTok ne seront bientôt plus disponibles pour les moins de 18 ans

Le réseau social TikTok a annoncé un changement important sur sa plateforme. L’application lancée en 2016 va en effet bloquer certaines fonctionnalités pour ses utilisateurs mineurs.

Crédit : TikTok

À voir aussi

Depuis son lancement en 2016 par l’entreprise chinoise ByteDance, TikTok n’a cessé de croître sur le terrain des plateformes. C’est simple, TikTok est aujourd’hui le réseau social le plus utilisé dans le monde. Il compte désormais 1 milliard d’utilisateurs d’après les données de janvier 2022.

Un nombre colossal qui compte parmi ses utilisateurs une ribambelle de jeunes de moins de 18 ans. C’est cette catégorie qui est visée par l’application chinoise, et pour la bonne cause.

Les lives TikTok bientôt restreints pour les mineurs

Dans un communiqué qu’il a publié lundi 17 octobre, le célèbre réseau social a indiqué que, dorénavant, certaines fonctionnalités de l’application seraient réservées aux utilisateurs de plus de 18 ans. Ainsi, certaines fonctionnalités seront restreintes aux moins de 18 ans, une façon pour la plateforme de protéger les mineurs qui utilisent TikTok de certains contenus publiés.

Les fonctionnalités concernées qui entrent en vigueur dès le 23 novembre pour cette tranche d’âge sont les lives. Désormais, les mineurs ne pourront plus lancer de lives sur TikTok ou encore assister à des lives de personnes plus âgées. Pour cette dernière, une option sera proposée pour les plus âgés afin de restreindre, s’ils le veulent, la visibilité de leurs lives et de leurs contenus potentiellement ‘sensibles’ aux mineurs.

Enfin, la messagerie privée est accessible dès 16 ans, tandis que la monétisation des comptes ne le sera qu’à partir de 18 ans