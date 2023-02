Le défi de la cicatrice est le nouveau challenge dangereux qui fait fureur sur TikTok

Ce défi irresponsable et dangereux prend de plus en plus d’ampleur sur le réseau social numéro un chez les jeunes en Occident. Un dermatologue alerte sur cette pratique, tandis que des internautes responsables ont appelé la plateforme à interdire ces contenus.

Le défi qui fait grand bruit depuis quelques jours sur TikTok est celui de la cicatrice. Le principe est simple, il faut se pincer la joue avec les doigts avant d’effectuer une rotation qui, éventuellement, provoquera un saignement.

Une drôle d’idée de défi, présentée sous forme de vidéo tutorielle pour apprendre aux internautes à effectuer ce mouvement et qui cumule des centaines de milliers de vues depuis quelques jours.

TikTok une nouvelle fois dans le viseur des internautes

Heureusement, tous les internautes ne tombent pas bêtement dans le panneau et beaucoup ont attiré l’attention de TikTok pour venir à bout de ces vidéos, considérées comme de l’automutilation.

Pour nos confrères de BFMTV, Rayane, un lycéen, dénonce ce défi qui ne vise qu’à attirer des vues : « Tout le monde va se lancer pour tester, cumuler des vues... c'est TikTok ». Le dermatologue Romain Prud'homme alerte quant à lui sur les possibles marques indélébiles qui peuvent se créer après le pincement.

Ce n’est pas la première fois que TikTok est pointé du doigt pour ses défis dangereux. Après le « blackout challenge » ou « jeu du foulard » qui avait causé la mort de deux fillettes, le réseau social chinois avait promis d’interdire tout contenu faisant l’apologie de défis dangereux pour les internautes. Pour l’instant, la plateforme n’a pas réagi aux plaintes des internautes.