Un mystérieux site fait gagner de l'argent aux internautes, voici comment faire

Sur les réseaux sociaux, un site internet encore mystérieux commence à faire parler de lui du fait de sa promesse de faire gagner de l’argent aux internautes, à condition de trouver un code secret.

Qu’est-ce qu’il se passera à 1 000 000 000 ? C’est la question qui se retrouve sur beaucoup de lèvres depuis quelques jours, tout simplement parce qu’il s’agit du nom d’un site internet suscitant beaucoup d’interrogations. Le site internet tient sur une page, baptisée “What happens at 1 000 000 000 ?” (“Qu’arrive-t-il à 1 000 000 000 ?” en français).

Sur cette page, les internautes sont invités à insérer un code pour gagner de l’argent. Si vous entrez la bonne combinaison, qui apparaît généralement brièvement au lancement du site (qui change toutes les deux heures), la plateforme vous invite à renseigner votre adresse e-mail.

Crédit photo : iStock

Lorsque vous regarderez votre boîte de réception, il est possible que vous ayez reçu un versement de cinq euros si votre adresse mail est associée à un compte Paypal. Sur Reddit, de nombreux internautes ont fait part de leur surprise pour laquelle ils ne trouvent encore aucune explication.

Crédit photo : capture d'écran / What happens at 1 000 000 000 ?

Pour beaucoup, il pourrait s’agir d’une campagne de communication forcément liée à Paypal, un service de paiement en ligne très connu à travers le monde. L'hypothèse d'une potentielle arnaque reste évoquée mais moins dominante, même s'il faut toujours faire attention. Une simple recherche sur Google permet de découvrir que le site avait été enregistré au Royaume-Uni le 5 novembre 2024.

Une opération marketing ?

Sur le réseau social américain, des internautes ont aussi retrouvé la trace de la personne derrière le dépôt de ce nom, qui travaillerait dans une société de marketing. D’autres recherches sur LinkedIn ont permis de découvrir des employés travaillant sur des campagnes de marketing pour diverses entreprises, dont la banque en ligne allemande Trade Republic.

Par ailleurs, des affiches munies d’un QR Code pour obtenir de l’argent ont été déployées à Paris, Berlin et Amsterdam, laissant penser qu’il s’agit d’une vaste campagne de communication. Selon Numerama, le site serait indisponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, laissant penser que la campagne ne cible que l’Union Européenne.

Crédit photo : Reddit / Amaryllis_Mln

Quant à l’intérêt de faire gagner cinq euros, rien n’est encore très clair tant que l’opération n’est pas terminée. Théoriquement, un nouveau code est fourni toutes les heures, avec la possibilité de retenter sa chance. En revanche, il n’est pas possible de recevoir cet argent plus d’une seule fois par compte Paypal. En effet, chaque code dispose d’une somme maximum qui s’épuise quand trop de personnes ont gagné cinq euros.

Du côté de l’utilisateur, le risque reste évidemment dans le fait de donner son adresse mail, qui peut être collecté pour un ciblage commercial. Cependant, le site ne demande aucune autorisation pour utiliser votre mail, ce qui n’est pas conforme au RGPD, qui est le règlement général de la protection des données établi par l’Union européenne. Suffisant pour susciter la crainte d'une potentielle arnaque.