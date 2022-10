15 arnaques PayPal à connaître

PayPal, la plus grande plateforme de paiement en ligne, est aussi une cible de choix pour les fraudeurs. Découvrez les types d’arnaques liées à PayPal.

Quelles sont les 15 formes d’arnaque de paiement visant l’acheteur sur PayPal ?

Une femme qui découvre qu’elle a été victime d’une arnaque PayPal Crédit :fizkes

PayPal est le service de paiement en ligne le plus populaire dans le monde. Cette plateforme offre aux acheteurs et aux vendeurs un moyen simple et pratique d’échanger de l’argent depuis n’importe quel endroit, et dans de nombreuses devises. Mais avec le volume important de transactions et le nombre grandissant des utilisateurs, PayPal est devenu un terrain propice pour les malfaiteurs qui cherchent à tirer profit de manière frauduleuse. Voici 15 différentes formes d’arnaque liées à PayPal et qui devraient vous rendre plus vigilant.

1. Le problème venant du compte PayPal de l’acheteur ou du vendeur

Cette arnaque commence avec un mail qui prétend avoir été envoyé par PayPal pour vous signaler qu’il y a un souci avec le compte du destinataire ou avec votre propre compte. Le mail vous indique un lien sur lequel vous devez cliquer pour résoudre le problème. Dans la grande majorité des cas, ce lien frauduleux vous redirige vers une page qui ressemble à celle du vrai site de PayPal, mais si vous y regardez de plus près, vous remarquerez que le nom du domaine est différent. Si vous vous connectez sur cette page avec votre identifiant et votre mot de passe, les escrocs auront immédiatement accès à votre compte PayPal. Ce genre de mail d’hameçonnage est le moyen le plus fréquemment utilisé pour les pros de l’arnaque.

2. L’arnaque à l’offre promotionnelle sur PayPal

La fausse offre promotionnelleest également une forme d’arnaque utilisée par les pirates. Ces derniers vous envoient un mail vous proposant une remise ou un avantage financier avec un lien qui vous dirige vers un faux site internet pour tenter d’obtenir vos identifiants.

3. L’arnaque de « l’argent vous attend » sur PayPal

Mettre sa carte bancaire sur internet. Crédit : Istock

Les fraudeurs vous envoient un mail qui vous indique qu’une certaine somme est disponible sur votre compte PayPal. Si vous ne voyez pas l’argent immédiatement, c’est qu’il a dû être bloqué pour des raisons de sécurité entre autres. Pour pouvoir accéder à cette somme, ils vous envoient un lien menant à une page dans laquelle vous devez donner vos identifiants. C’est de cette manière qu’ils mettent la main sur votre compte pour le vider ou pour usurper votre identité.

4. L’arnaque du « paiement anticipé » sur PayPal

Les fraudeurs vous annoncent par mail que vous êtes bénéficiaire d’une importante somme d’argent, mais pour libérer les fonds, un paiement au préalable est nécessaire. Ce type d’arnaques joue sur les émotions. Même si vous avez un doute, vous pourriez être tenté, surtout si l’arnaqueur se montre très convaincant. Il vous invite alors à verser une certaine somme d’argent en guise de frais de transaction ou toute autre dépense fallacieuse. Une fois le paiement effectué, vous n’entendrez plus jamais parler du fraudeur et votre argent aura disparu.

5. L’arnaque liée à l’adresse de livraison sur PayPal

L’escroc cherche à interagir avec vous directement via la plateforme PayPal pour tenter de vous dérober. Il se fait passer pour un acheteur et vous demandera d’expédier son article par le biais d’une compagnie de transport de son choix en arguant que les frais de transaction sont plus avantageux ou que le service est plus rapide. Si vous acceptez, l’acheteur arnaqueur contactera le transporteur et redirigera le colis vers une autre adresse. Ensuite, il contactera PayPal afin de déposer une réclamation pour non-réception d’un article et demandera un remboursement. L’acheteur n’aura aucun moyen de prouver que l’article a bien été reçu ou non, mais devra quand même payer les frais de la livraison.

6. L’arnaque de l’étiquette d’expédition

Lors d’un achat en ligne via PayPal, l’acheteur mal intentionné peut fournir sa propre étiquette d’expédition prépayée. Pour vous convaincre, il peut dire qu’il a bénéficié d’un tarif réduit. En utilisant cette étiquette d’expédition frauduleuse, l’acheteur peut rediriger le colis vers n’importe quelle autre adresse de livraison, puis affirmer ne jamais avoir reçu l’article pour demander un remboursement de sa transaction à PayPal. Cette étiquette d’expédition peut avoir été acquise via une carte de crédit volée.

7. L’arnaque de la fausse adresse de livraison sur PayPal

Bien utiliser paypal pour ne pas se faire arnaquer. Crédit : Istock

Cette arnaque de l’acheteur en ligne consiste à fournir au vendeur une fausse adresse de livraison qui est généralement non traçable. Quand le livreur ne parvient pas à livrer le colis à l’adresse initiale, qui est fausse, l’acheteur lui fournit une nouvelle adresse authentique. Le colis est alors redirigé et livré, mais l’acheteur dépose quand même une réclamation auprès de PayPal en prétendant ne jamais avoir reçu le colis en question. Puisque l’adresse de la livraison finale ne correspond pas à celle indiquée au moment de la transaction, PayPal peut accorder un remboursement.

8. L’arnaque au compte PayPal piraté

Les fraudeurs utilisent des comptes piratés pour acheter un article et effectuer un paiement. Le vendeur, ignorant qu’il s’agit d’un compte piraté, entame les procédures pour la transaction et la livraison. Malheureusement, lorsque PayPal découvre le piratage, les fonds sont déjà prélevés du compte.

9. L’arnaque à « la méthode de paiement alternative » sur PayPal

Pour cette arnaque, le fraudeur demande au vendeur d’utiliser une autre méthode de paiement qui n’est pas autorisée sur PayPal. Il s’agit généralement de l’option de transfert d’argent destinée aux proches de PayPal. Cela peut sembler intéressant, car les frais de transaction sont réduits. Le problème c’est que ce type de transaction n’est pas couvert par le programme de protection de PayPal. C’est-à-dire qu’en cas de réclamation ou de fraude, aucun remboursement ne sera effectué.

10. L’arnaque du « trop-perçu » sur PayPal

L’acheteur envoie au vendeur un montant supérieur au prix convenu, puis demande le remboursement de la différence en dehors de PayPal en affirmant qu’il s’agit d’une erreur. Une fois le transfert effectué, le fraudeur lance un litige concernant la transaction originale sur PayPal en affirmant que son compte a été piraté. PayPal peut alors rembourser le montant complet.

11. L’arnaque au « paiement en attente » sur PayPal

Utiliser Paypal sur un téléphone portable. Crédit : Istock

Pour cette arnaque, l’acheteur demande au vendeur de fournir un numéro de suivi sinon PayPal ne versera pas l’argent sur son compte. Il prétend avoir effectué la transaction. Si vous acceptez, le fraudeur recevra l’article et disparaîtra sans paiement du bien.

12. Les fausses associations caritatives

Les arnaqueurs créent de fausses associations caritatives et utilisent PayPal pour collecter des dons. Cela est fréquent après une catastrophe naturelle où de nombreuses personnes cherchent des associations caritatives pour faire des dons ou participer aux opérations.

13. L’arnaque nigériane sur PayPal

L’arnaque dite nigériane est une escroquerie qui consiste à envoyer une fausse notification aux victimes leur disant qu’elles ont reçu une certaine somme d’argent qui proviendrait d’un héritage, d’un gain au loto ou encore d’une indemnisation. La victime doit alors effectuer un paiement d’avance sur PayPal, voire remplir un formulaire avec des données personnelles, afin de recevoir l’argent. Les données confidentielles seront ajoutées à une base de données, et peuvent être vendues sur le dark web.

14. Arnaque liée à un système de paiement «créatif » sur PayPal

Voici un scénario qui explique cette arnaque: PayPal propose de faire un virement à moindre coût vers un proche ou un ami. Les escrocs demandent à recevoir un virement de cette façon pour ne pas payer les frais de commission et promettent une réduction en contrepartie. Malheureusement, cette méthode n’est protégée par aucun programme de protection. Tout utilisateur qui envoie un paiement réservé aux amis et à la famillesur PayPal peut perdre son argent, car il ne sera pas remboursé par la plateforme.

15. Arnaque aux placements

Les fraudeurs envoient un mail pour proposer des placements d’argent intéressants et attirer des victimes dans leur filet. Les utilisateurs qui acceptent d’investir perdent leur argent assez rapidement, car les escrocs retirent les fonds reçus dans la minute où ils ont été transférés.

Comment PayPal protège-t-il les utilisateurs contre les arnaques ?

L’application PayPal dans un téléphone Crédit : NejauPhoto

PayPal propose deux types de protections à ses utilisateurs:

La Protection des Achats PayPal

Si une transaction éligible se déroule mal (le transporteur qui ne trouve pas l’adresse, le vendeur qui s’est trompé de produit, un colis abimé, etc.) alors PayPal le rembourse en intégralité. Les acheteurs disposent de 180jours pour contester une transaction ou effectuer une réclamation.

La Protection des Marchands PayPal.

Pour les vendeurs qui acceptent les paiements via PayPal, le programme de Protection des Marchands leur permet de conserver le montant total de l’achat à condition qu’ils remplissent les critères suivants:

Ils disposent d’une adresse PayPal principale située aux États-Unis;

Ils vendent des articles physiques, tangibles;

Ils peuvent expédier à l’adresse indiquée dans les détails de la transaction;

Ils peuvent fournir une preuve valide d’envoi ou de livraison.

Acheteur: comment se protéger contre les arnaques liées à PayPal ?

Sécurisation de chaque paiement ainsi que de votre mail lié à PayPal Crédit : Galeanu Mihai

Les utilisateurs de PayPal doivent faire preuve de vigilance et de bon sens pour ne pas être victimes des arnaques. Voici quelques pistes pour protéger votre compte contre les fraudes.