Il plonge son Tesla Cybertruck dans un lac pour le tester sa flottabilité... et finit englouti

Par  | Partager

Photo montrant le Tesla Cybertruck dans le lac

Direction les États-Unis, où le propriétaire d’un Tesla Cybertruck a plongé son véhicule dans un lac pour tester sa flottabilité. Le hic ? L’expérience a été un échec total.

C’est qu’on appelle faire un flop !

La semaine dernière, un Américain de 70 ans a décidé de tester la flottabilité de son Tesla Cybertruck en le plongeant dans un lac.

Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco, au point de lui valoir une arrestation par les forces de l’ordre.

 

Il plonge son Tesla Cybertruck dans un lac…

Les faits se sont déroulés lundi 18 mai au lac Grapevine, dans l’État du Texas, ont indiqué les autorités locales sur les réseaux sociaux.

Alors que la soirée battait son plein, un habitant n’a pas hésité à foncer dans le lac avec son véhicule pour tester le mode Wade de la voiture.

Grapevine LakeCrédit Photo : DR

Selon le média CBS News, cette fonctionnalité est censée permettre de traverser des étendues d’eau, comme des rivières ou des ruisseaux.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas passé comme prévu. L’engin s’est en effet immobilisé avant de prendre l’eau. Résultat : le conducteur et son passager n’ont pas eu d’autre choix que de s’extraire du véhicule submergé. 

La voiture a coulé pour une raison bien précise. Selon son manuel d’utilisation, le Cybertruck peut s’aventurer dans l’eau jusqu’à une profondeur maximale d’environ 80 centimètres.

Vous l’aurez compris, le septuagénaire a légèrement exagéré en conduisant son pick-up dans un lac.

Photo montrant le Tesla Cybertruck dans le lac Crédit Photo : Grapevine Police

La suite après cette vidéo

… et finit interpellé par la police

Dépêchés sur les lieux, des agents du département de police de Grapevine Police Department ont interpellé le propriétaire de la Tesla, un certain Jimmy Jack McDaniel.

Il a été placé en détention pour avoir circulé avec son véhicule dans une zone fermée du parc et du lac, ainsi que pour plusieurs infractions liées aux équipements de sécurité nautique.

Jimmy Jack McDanielCrédit Photo : Grapevine Police

De son côté, la voiture électrique a été extraite du lac par l’équipe de sauvetage aquatique des pompiers.

« Nous tenons à rappeler aux conducteurs que même si un véhicule est physiquement capable de pénétrer dans des zones d’eau douce peu profondes, cela peut engendrer des problèmes juridiques et de sécurité en vertu de la loi texane », a conclu le département de police de Grapevine sur Facebook.

À bon entendeur ! 

Voiture
Google Follow Suivez nous sur Google

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Le concessionnaire MVB Automobile
Ce concessionnaire croule sous les amendes car ses clients se font flasher quand ils essaient des voitures
La femme amputée
VIDÉO : un policier arrête une femme, persuadé qu'elle utilise son téléphone au volant… alors qu’elle est amputée de la main
Le jeune homme ivre
Arrêté pour ivresse au volant, il appelle un ami... qui vient le chercher ivre et sans permis au commissariat
Jon Jones
Un automobiliste s'énerve contre un « chauffard » et se retrouve face à... un champion de MMA
Anders Wiklöf
Il reçoit une amende de 120 000 euros pour un excès de vitesse de… 29 km/h