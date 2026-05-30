Il plonge son Tesla Cybertruck dans un lac pour le tester sa flottabilité... et finit englouti

Direction les États-Unis, où le propriétaire d’un Tesla Cybertruck a plongé son véhicule dans un lac pour tester sa flottabilité. Le hic ? L’expérience a été un échec total.

C’est qu’on appelle faire un flop !

La semaine dernière, un Américain de 70 ans a décidé de tester la flottabilité de son Tesla Cybertruck en le plongeant dans un lac.

Mais l’expérience a rapidement viré au fiasco, au point de lui valoir une arrestation par les forces de l’ordre.

Il plonge son Tesla Cybertruck dans un lac…

Les faits se sont déroulés lundi 18 mai au lac Grapevine, dans l’État du Texas, ont indiqué les autorités locales sur les réseaux sociaux.

Alors que la soirée battait son plein, un habitant n’a pas hésité à foncer dans le lac avec son véhicule pour tester le mode Wade de la voiture.

Crédit Photo : DR

Selon le média CBS News, cette fonctionnalité est censée permettre de traverser des étendues d’eau, comme des rivières ou des ruisseaux.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout ne s’est pas passé comme prévu. L’engin s’est en effet immobilisé avant de prendre l’eau. Résultat : le conducteur et son passager n’ont pas eu d’autre choix que de s’extraire du véhicule submergé.

La voiture a coulé pour une raison bien précise. Selon son manuel d’utilisation, le Cybertruck peut s’aventurer dans l’eau jusqu’à une profondeur maximale d’environ 80 centimètres.

Vous l’aurez compris, le septuagénaire a légèrement exagéré en conduisant son pick-up dans un lac.

Crédit Photo : Grapevine Police

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… et finit interpellé par la police

Dépêchés sur les lieux, des agents du département de police de Grapevine Police Department ont interpellé le propriétaire de la Tesla, un certain Jimmy Jack McDaniel.

Il a été placé en détention pour avoir circulé avec son véhicule dans une zone fermée du parc et du lac, ainsi que pour plusieurs infractions liées aux équipements de sécurité nautique.

Crédit Photo : Grapevine Police

De son côté, la voiture électrique a été extraite du lac par l’équipe de sauvetage aquatique des pompiers.

« Nous tenons à rappeler aux conducteurs que même si un véhicule est physiquement capable de pénétrer dans des zones d’eau douce peu profondes, cela peut engendrer des problèmes juridiques et de sécurité en vertu de la loi texane », a conclu le département de police de Grapevine sur Facebook.

À bon entendeur !