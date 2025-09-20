VIDÉO. Mark Zuckerberg dévoile ses nouvelles lunettes connectées, la présentation tourne au fiasco

Lors de l’événement Connect 2025, Mark Zuckerberg a voulu présenter les nouvelles lunettes connectées Meta. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque la présentation a tourné au fiasco.

Mark Zuckerberg a récemment fait une démonstration des nouvelles lunettes connectées Ray-Ban Meta, lors de l’événement Connect 2025. Cette nouvelle technologie vise à remplacer nos smartphones et fonctionne avec l’aide de l’intelligence artificielle. Les lunettes ont pour objectif d’accompagner l’utilisateur dans ses tâches du quotidien. Il pourrait notamment consulter ses messages, recevoir des notifications et lancer des appels sans sortir son téléphone.

Alors que Mark Zuckerberg s’apprêtait à présenter cette nouvelle technologie, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque ses démonstrations ont tourné au fiasco.

Un échec pour Mark Zuckerberg

Le PDG de Meta a voulu faire une première démonstration en utilisant les lunettes connectées dans une cuisine pour faire une recette. Cependant, quand il a demandé à l’IA de lui donner les étapes à suivre, cette dernière n’a pas fonctionné. Elle a sauté plusieurs étapes, en oubliant notamment de préciser quand mélanger certains ingrédients.

Mark Zuckerberg a ensuite voulu faire une deuxième démonstration, en décrochant un appel vidéo en un simple geste avec ses lunettes. Cependant, malgré deux tentatives, rien ne s’est passé et le PDG n’a pas réussi à décrocher l’appel.

“On réglera ça plus tard. Vous vous entraînez cent fois et au final, on ne sait jamais ce qui va se passer. Je ne sais pas quoi vous dire”, a-t-il déclaré, selon Les Numériques.

Cet événement a été un véritable échec pour Mark Zuckerberg qui n’a pas pu présenter sa nouvelle technologie et a prouvé que l’intelligence artificielle pouvait avoir ses limites.