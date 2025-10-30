Les découverts bancaires bientôt interdits ? De nouvelles mesures vont entrer en vigueur en 2026

L’annonce vient de tomber : le découvert bancaire fera l’objet de nouvelles mesures et contrôles. Voici ce que l’on sait.

Serait-ce bientôt la fin du découvert autorisé ? Pour rappel, cette option bancaire permet de dépenser plus que l’on a sur son compte et de soulager les mois difficiles. Selon la Banque de France, de nouvelles mesures le concernant ainsi que des contrôles devraient entrer en vigueur en 2026.

C’est dans le média MoneyVox que la Banque de France a confirmé la nouvelle ce 29 octobre 2025 : le découvert bancaire intégrera le cadre réglementaire du crédit à la consommation à partir du 20 novembre 2026.



Crédit : IStock

Découverts autorisés : qu'est-ce qui va changer ?

Mais qu’est-ce que cela va-t-il changer concrètement ? Alors que le découvert bancaire est presque quasiment automatique et très facile d’accès, ce ne sera plus le cas. Il y aura ainsi davantage de limites et de conditions d’accès. Cela signifie que tout le monde n’aura pas droit à un découvert autorisé. Cette nouvelle règle s’appliquera uniquement aux nouvelles ouvertures de comptes :

“Le banquier devra faire une présentation claire des coûts, du taux annuel effectif global (TAEG, soit le coût réel d’un prêt avec les frais compris) et des conditions de remboursement”, a précisé la Banque de France. Mais ce n’est pas tout : le profil du client sera examiné en profondeur.

Le but ? “Évaluer la solvabilité du client afin de s’assurer qu’il est en mesure de le rembourser.”

Les français mécontents

Selon France Info, en dessous de 200 euros de découvert autorisé, les contraintes seront légères pour que la banque accorde le découvert à son client, mais dès ce montant dépassé, ne serait-ce que d’un euro, la banque devra mener une étude plus approfondie de la capacité à rembourser son découvert, en analysant les revenus et les dépenses du client.

Forcément, l’annonce a déjà fait réagir, notamment sur la plateforme X : “22 % des Français survivent à partir du 16 du mois grâce au découvert autorisé”, pouvait-on lire, ou encore : “C’est un scandale : dès l’année prochaine, être à découvert sera interdit !”, a déclaré Clémence Guetté, vice-présidente de l’Assemblée nationale. Toutefois, on le rappelle, il ne s’agit pas d’une interdiction, mais bien de la mise en place de nouvelles mesures qui devraient entrer en vigueur le 20 novembre 2026. À suivre…