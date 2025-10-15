Que sont ces nouvelles plaques d'immatriculation roses qui vont arriver en France en 2026 ?

Dès le premier trimestre 2026, il sera possible de voir des véhicules avec des plaques d’immatriculation roses sur les routes de France. Voici ce que cela signifie.

Quand on achète une nouvelle voiture, il est possible de l’utiliser même si nous n’avons pas encore reçu notre carte grise et notre plaque d’immatriculation définitive. Dans ce cas, nous obtenons une plaque d’immatriculation provisoire, qui commence par les lettres “WW”, afin de conduire notre nouvelle voiture en attendant. Pour rappel, si la lettre W est bien utilisée dans ce cas de figure, il existe des lettres interdites sur les plaques d'immatriculation.

Ces plaques provisoires sont valides pendant 4 à 6 mois. Cependant, elles sont plus difficiles à distinguer des plaques définitives. En un simple coup d’oeil, un policier ne peut pas voir s’il s’agit d’une plaque provisoire ou définitive, et si elle est toujours valide ou non. Pour cette raison, de nombreux automobilistes continuent de les utiliser bien après leur date de validité. Une tendance qui rappelle celle de ces conducteurs qui dissimulent leur plaque d'immatriculation sur les parkings.

Crédit photo : 40 millions d'automobilistes / YouTube

Des plaques d’immatriculation roses

Pour faciliter le travail des forces de l’ordre, ces plaques provisoires seront de couleur rose dès 2026, selon 40 millions d’automobilistes. Une couleur distincte encore jamais utilisée sur les routes françaises. Ces nouvelles plaques commenceront toujours par “WW”. Ces deux lettres seront suivies d’un tiret, trois chiffres, un second tiret et deux lettres noires.

En plus de cela, la date de validité de la plaque sera inscrite sur cette dernière. Ainsi, les forces de l’ordre pourront voir facilement si vous êtes dans la légalité ou non, comme l’indique Midi Libre. Le contrôle sera simplifié et plus rapide. En plus de faciliter les contrôles routiers, cette mesure a pour objectif d’inciter les automobilistes à changer rapidement leur plaque d’immatriculation provisoire. Une méthode simple et efficace sur la route.