La star d'OnlyFans Bonnie Blue frappée au visage lors d'une soirée en boîte de nuit qui tourne au chaos

Bonnie Blue

Ce jeudi 18 septembre, la star d’OnlyFans Bonnie Blue a vécu une soirée cauchemardesque en boîte de nuit, où elle a été frappée au visage par une autre femme.

Connue pour sa réputation fabriquée sur OnlyFans, Bonnie Blue fait souvent des tournées dans des boîtes de nuit à bord de son “Bang Bus”. Ce jeudi 18 septembre, elle était de passage dans le club Onyx, situé à Sheffield, en Angleterre.

L’événement faisait partie de la tournée universitaire “à peine légale” de Bonnie Blue en Grande-Bretagne, qui présente son « Bang Bus ». Les boîtes de nuit et lieux accueillent la star controversée qui propose des « mini-jeux interactifs » et des « DJ sets très énergiques », mais interdit strictement et contre toute attente les « comportements sexuels ».

Bonnie BlueCrédit photo : Instagram / Bonnie Blue

Malgré un événement Bang Bus « réussi » à l’université de Leeds Trinity la nuit précédente, celui de jeudi à Sheffield est parti dans le chaos. Seulement 40 minutes après son entrée dans la boîte de nuit vers 1h du matin, elle a été prise à partie et frappée “directement dans la mâchoire” par une femme présente dans la file d’attente pour la rencontrer.

Auprès du Daily Star, un témoin oculaire a raconté comment l’altercation a eu lieu :

“J’ai vu une femme parler à son ami(e) en se tenant à côté de Bonnie Blue. Elle s'est tournée vers Bonnie, s'est tournée vers son ami(e), puis a donné un coup de poing à Bonnie dans la mâchoire.”

Une “atmosphère tendue” avant l’arrivée de Bonnie Blue

Les images capturées par les fans sur les lieux montrent la police à l’extérieur du club en train d’appréhender les suspects, selon le Yorkshire Live.

@yorkshirelive Bonnie Blue Sheffield meet descends into chaos as adult star 'punched in the face' 🚔 #sheffield #bonnieblue #yorkshire #news ♬ original sound - YorkshireLive

Des clips vidéo ont capturé les longues files d’attente et les nombreux membres du personnel de sécurité présents à son arrivée. Un autre observateur a décrit l’atmosphère avant l’attaque comme « incroyablement tendue ».

“Une fille avait dit quelque chose à Bonnie sur la façon dont elle faisait reculer le féminisme. Nous étions derrière eux dans la file d’attente, et nous avons entendu Bonnie dire à sa sécurité d' 'éloigner ces gros enfoirés de moi.'”

Bonnie BlueCrédit photo : Daily Star

Un porte-parole de la police du South Yorkshire a déclaré au Daily Star que Bonnie Blue ne souffrait d’aucune blessure malgré le coup reçu.

"Une femme a été détenue sur les lieux puis relâchée. L’incident a été classé dans l’attente de nouvelles informations."

L’équipe de presse de Bonnie Blue a été approchée pour une déclaration concernant l’attaque présumée mais celle-ci n’a toujours pas réagi.

Source : Daily Star
