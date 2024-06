Voici l'astuce imparable pour protéger votre téléphone des pirates informatique

Aujourd’hui, de nombreux pirates informatiques peuvent avoir accès à nos données personnelles via notre téléphone portable. Pour les en empêcher, voici une astuce efficace.

Avoir un téléphone portable n’est pas sans risque. En effet, de nombreuses informations personnelles sont stockées dans notre smartphone comme notre identité, nos messages, nos photos et nos informations bancaires. Malheureusement, certains pirates informatiques arrivent à se frayer un chemin dans nos téléphones portables pour voler nos données.

Pour lutter contre les voleurs et le piratage informatique, voici une technique imparable utilisée par les espions américains, à renouveler une fois par semaine.

Lutter contre le piratage

Pour protéger vos données, le principe est simple : redémarrer votre téléphone portable une fois par semaine. De cette façon, vous réinitialiserez votre téléphone et éliminerez les logiciels malveillants en cours d’exécution. Une fois redémarrées, les applications vous redemanderont vos autorisations d’accès à vos données.

Crédit photo : iStock

Cette astuce très facile à mettre en place permet donc de lutter contre le piratage informatique. En plus de cela, voici quelques précautions à prendre au quotidien pour éviter de se faire voler ses données : faites régulièrement le tri dans vos applications et désinstallez celles que vous n’utilisez plus, privilégiez un mot de passe fort, sauvegardez régulièrement vos données et faites attention aux réseaux publics.

Enfin, évitez de téléchager des applications peu fiables et effacez fréquemment votre historique de navigation. En prenant toutes ces précautions, vous diminuerez considérablement les risques de vous faire pirater.