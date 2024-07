Malgré un salaire de 255 000 $ par an, elle quitte son job pour se lancer sur YouTube... et gagne encore plus d'argent aujourd'hui

Portrait d'une femme accomplie qui a eu le courage de quitter un job très bien payé pour se lancer dans l'inconnu.

Ne dit-on pas que la chance sourit aux plus audacieux ?

Si certains pensent qu'il s'agit d'un adage comme un autre, qui reste encore à prouver, Nischa Shah peut en revanche l'affirmer haut et fort.

Âgée de 30 ans, cette Américaine, originaire de San Diego (Californie), a en effet tout plaqué du jour au lendemain, sans la moindre garantie, pour se lancer dans les vidéos YouTube. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari fut gagnant puisqu'elle gagne très bien sa vie aujourd'hui.

Crédit photo : @nischa.me / Instagram

Elle quitte son job au salaire confortable sur un coup de tête pour se lancer sur YouTube

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance, tant ce virage professionel à 180 ° s'avérait risqué pour sa carrière. Ça l'était d'autant plus que Nischa travaillait auparavant au sein d'une banque d'investissement et gagnait un salaire très confortable de 256 000 dollars par an, soit 235 000 euros environ. C'est dire à quel point la jeune femme repartait de zéro, sans véritable certitude. Dire qu'elle est sortie de sa zone de confort serait donc un euphémisme.

Prendre une telle décision n'est pas à la portée de tous. Beaucoup d'entre nous n'osent pas franchir ce pas, tiraillés entre, d'un côté, l'envie de faire ce qu'ils aiment et, de l'autre, la volonté de ne pas renoncer à la stabilité financière. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour Nischa Shah. À ceci près que cettte dernière a finalement décidé de faire le grand saut. Un choix motivé avant tout par un désir de changement car elle n'était pas épanouie sur le plan professionnel, malgré des revenus conséquents. Rien, dans son travail, ne lui donnait l'impression d'être utile.

« C'est au bout de neuf ans de carrière que j'ai eu cette révélation que tout ça ne me satisfaisait pas et ne me stimulait pas vraiment (...) Je voulais trouver un moyen d'aider les autres tout en étant payée pour cela, et ce que je faisais dans la banque, c'était juste aider les entreprises et les gouvernements », raconte ainsi la trentenaire dans une interview accordée à CNBC.

Crédit photo : DR

Il y a plus de deux ans, alors qu'elle s'apercevait que son job la faisait lentement basculer vers une forme de dépression, elle a soudainement décidé qu'elle n'avait plus à s'infliger un tel supplice.

« Je me suis dit que je voulais changer le cours de ma vie », a-t-elle déclaré. Passionnée par la finance, ce qui l'avait d'ailleurs inittialement convaincue de travailleru dans le secteur bancaire, Nischa a donc décidé de partager ses connaissance en la matière en donnant des conseils financiers aux internuates et vulgariser les codes d'un univers qu'il est parfois difficile de comprendre. Elle a commencé à réalisé des vidéos sur YouTube au mois de décembre et la mayonnaise a rapidement pris.

Crédit photo : @nischa.me / Instagram

Aujourd'hui, Nischa totalise plus d'un million d'abonnés sur sa chaîne qui lui a déjà rapporté plus d'un milion de dollars, soit beaucou plus que ce qu'elle gagnait par le passé. Si ce revenu colossal n'était bien évidemment pas son objectif de base, la jeune femme savoure toutefois sa réussite, aujourd'hui. Un succès qu'elle doit, bien sûr, à son travail mais aussi et surtout à sa volonté.

« Le fait de ne plus chercher à gagner de l'argent et de se consacrer à ce que je sais faire, à ma passion et à ce que j'aime vraiment, m'a permis de dépasser tout ce que j'avais auparavant », assure-t-elle ainsi.

Une belle inspiration et un exemple pour celles et ceux qui hésitent encore à changer de vie.