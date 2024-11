Selon la société de cybersécurité SOPHOS, taper un groupe de mots bien précis sur le moteur de recherche Google pourrait vous exposer à des dangers que vous n'auriez même pas soupçonné. On vous explique tout.

S’il vous permet d’avoir une fenêtre sur le monde entier, Internet regorge également de pièges malveillants destinés à vous voler. La cybercriminalité trouve souvent de nouvelles idées afin de faire main basse sur les informations personnelles des internautes, et notamment leurs données bancaires, afin de siphonner des comptes en banque en seulement quelques clics.

Face à ce fléau, il existe des sociétés de cybersécurité qui alertent les internautes sur les dangers à éviter. Il y a quelques jours, SOPHOS, une société réputée en la matière, a publié un avertissement urgent sur son site web, alertant les internautes à ne pas taper six mots spécifiques dans les moteurs de recherche, dont Google.

Crédit photo : iStock

En effet, il suffirait d’écrire une phrase bien précise dans la barre de recherche pour tomber dans un piège orchestré par les cybercriminels sans scrupules. Une alerte qui fait suite à de nombreux vols signalés après avoir cliqué sur des liens frauduleux qui apparaissent en haut de la page suite à cette recherche anodine au premier abord.

Attention à l’arnaque sur Google !

La phrase à ne pas écrire, en anglais, est la suivante : Are Bengal Cats legal in Australia ? (“Les chats du Bengale sont-ils légaux en Australie ?). Cette recherche simpliste et accessible suffit à vous rendre vulnérable selon SOPHOS :

“Les victimes sont souvent incitées à cliquer sur des logiciels publicitaires malveillants ou sur des liens déguisés en marketing légitime, ou dans ce cas, une recherche Google légitime”

Crédit photo : iStock

Vous l’aurez deviné, ce danger concerne essentiellement les Australiens puisque les liens dangereux n’apparaissent que lorsque le mot “Australie” est inclus. Une fois que l’internaute clique sur un résultat de recherche, ses informations personnelles sont volées via un programme appelé Gootloader.

SOPHOS craint cependant une évolution de cette technique connue sous le nom d’ “empoisonnement SEO”. Elle pourrait notamment s’élargir sur d’autres phrases typiques de recherches utilisées fréquemment par les internautes.