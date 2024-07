Des millions de Français ne pourront plus payer par carte bancaire sur internet, en faites-vous partie ?

C’est une petite révolution dans notre mode de consommation. D’ici quelques années, il ne sera plus possible de payer par carte bancaire sur internet pour certains consommateurs. Découvrez si vous en faites partie.

Au quotidien, nous réalisons de nombreux achats sur internet avec notre carte bancaire. En quelques clics, nous pouvons acheter tout ce que nous voulons : faire nos courses, commander des vêtements, louer des films, acheter des pièces que l’on ne trouve nulle part ailleurs… Selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), 84% des consommateurs utilisent leur carte bancaire pour régler leurs achats sur internet.

Crédit photo : iStock

Cependant, cela ne va bientôt plus être possible pour des millions de Français. Découvrez si vous êtes concerné.

Plus d’achat par carte bancaire

Dans un communiqué, Mastercard a annoncé son intention de supprimer totalement le paiement par carte bancaire sur internet, et ce d’ici 2030. L’objectif ? Offrir des transactions plus simples et plus sécurisées aux consommateurs. En effet, Mastercard estime que régler ses achats sur internet en renseignant les numéros de sa carte bancaire n’est pas sécurisé. Lors de l’envoi de vos informations, des cybercriminels peuvent récupérer vos données bancaires et vous soutirer de l’argent.

Crédit photo : iStock

À la place du paiement en carte bancaire, Mastercard souhaite utiliser la tokenisation. Le principe est simple : au moment de régler vos achats sur internet, vous générerez un numéro de paiement éphémère pour chaque transaction. Sous la forme d’un jeton numérique, qui pourra être utilisé pour des achats en ligne ou via des applications mobiles, vous pourrez régler vos achats sans dévoiler les numéros de votre carte. Le principe est le même que les cartes virtuelles, un concept que Mastercard souhaite généraliser.

Vous l’avez compris : en 2030, il sera toujours possible d’acheter sur internet, même si vous avez une Mastercard. Cependant, le fonctionnement sera différent, plus simple et plus sécurisé.