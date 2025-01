Les SMS vont disparaître de vos smartphones en France, voici ce qui va les remplacer

Vous communiquez avec vos proches par SMS ? Attention, cette fonctionnalité va bientôt disparaître pour être remplacée par une nouvelle.

Lorsque les téléphones portables sont apparus, les SMS étaient une vraie prouesse technologique. Le premier SMS a été transmis le 22 décembre 1992, lorsque le développeur informatique britannique Neil Papworth a envoyé “Merry Christmas” à son collègue Richard Jarvis. Le temps a passé et nous utilisons ce moyen de communication depuis des décennies pour discuter avec nos proches. Cette fonctionnalité se développe sans cesse, puisqu'il sera bientôt possible de voir le nom des personnes qui nous envoient un message, et ce même si nous n'avons pas leur numéro.

Mais aujourd’hui, les SMS ont de la concurrence. En effet, de nombreuses applications de messagerie instantannée sont disponibles, comme Whatsapp et Messenger. Ces applications offrent tellement de fonctionnalités que nous sommes nombreux à délaisser les SMS. Comme le précise Maison & Travaux, ces derniers sont toujours limités à 160 caractères, ne permettent pas d’envoyer de messages vocaux ni de transmettre sa position GPS.

Crédit photo : iStock

Pour cette raison, les SMS vont bientôt disparaître. Mais rassurez-vous : ils vont être remplacés par une toute nouvelle technologie.

Les nouveaux SMS

Les SMS vont être remplacés par les RCS (Rich Communication Services). Cette fonctionnalité est déjà présente sur de nombreux téléphones Android. Tout comme les applications, elle n’impose aucune limite de caractères. Il est également possible d’envoyer des documents et des images, de créer des conversations de groupe et de partager sa localisation. Vous pourrez aussi réagir aux messages de vos proches avec des émojis, ce qui est pour le moment impossible avec des SMS.

Crédit photo : iStock

Si les RCS sont déjà présents sur les téléphones Android, ce n’est pas le cas chez Apple. En plus de cela, certains opérateurs n’utilisent pas encore cette fonction, comme Orange, La Poste Mobile et Lyca. Il faudra attendre courant 2025 pour voir les RCS apparaître sur l’ensemble des smartphones.