WhatsApp va devenir payant pour les utilisateurs, voici ce qui va changer

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WhatsApp sur un smartphone

Vous avez l’habitude de discuter avec vos proches sur WhatsApp ? Attention, l’application va devenir payante si vous voulez utiliser toutes ses fonctionnalités.

WhatsApp fait partie des applications de messagerie instantanée les plus utilisées, mais une nouveauté devrait déplaire aux utilisateurs. En effet, WhatsApp va bientôt devenir payant et vous devrez débourser quelques euros si vous voulez utiliser certaines fonctionnalités, en souscrivant l’abonnement WhatsApp Plus.

S’il existe des astuces pour bien utiliser WhatsApp, l’application va créer de nouvelles fonctionnalités uniques. Pour les utiliser, il faudra mettre le prix.

Une version payante de WhatsApp

Selon Maison & Travaux, si vous souscrivez l’abonnement WhatsApp Plus, vous accéderez à des options inédites. S’il est déjà possible de savoir si on vous a bloqué sur WhatsApp gratuitement, l’application va vous proposer d’autres choses.

La personnalisation de WhatsAppCrédit photo : WABetaInfo

La suite après cette vidéo

Vous pourrez par exemple mieux gérer vos conversations en épinglant jusqu’à 20 discussions, contre 5 actuellement avec la version gratuite. L’option idéale pour garder visibles ses conversations prioritaires, même si vous recevez de nouveaux messages.

De nouvelles fonctionnalités

En plus de cela, 01 Net annonce que vous aurez des packs de stickers exclusifs, de nouvelles sonneries pour les appels et les messages et des réactions aux messages plus immersives. Il sera également possible de personnaliser entièrement l’application pour façonner son interface selon ses goûts, en modifiant le thème, l’icône de l’application et les couleurs.

La personnalisation de WhatsAppCrédit photo : WABetaInfo

Pour le moment, cette évolution est toujours en phase de test et on ne sait pas encore combien coûtera ce nouvel abonnement. Mais rassurez-vous : si ces nouvelles fonctionnalités ne vous intéressent pas et que vous ne voulez pas payer pour les utiliser, vous pourrez continuer de garder la version gratuite de WhatsApp pour prendre des nouvelles de vos proches.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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