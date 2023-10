5 astuces pour savoir si on vous a bloqué sur Whatsapp

Comment savoir si on est bloqués sur Whatsapp ? Voici 5 astuces qui vous permettent de savoir si un de vos contacts vous a bloqué sur le réseau social Whattsapp.

Ça fait des mois que vous parlez avec votre crush sur le réseau social Whatsapp et vous n'avez plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Comment savoir s'il vous a bloqué sans faire le/la relou.e ? On vous propose les 5 astuces les plus efficaces pour vérifier si un contact vous a bloqué sur Whatsapp.

Bloquer un contact sur Whatsapp est une manipulation simple, que vous soyez sur Android ou sur Iphone. Il vous suffit de cliquer sur le profil de votre contact et de scroller jusqu'à la touche "Bloquer". Mais ce n'est pas si simple de savoir si on est nous-mêmes bloqués.

Whatsapp permet aussi de sauvegarder les messages. Crédit : IStock

Avant de rentrer dans les détails, rappelons juste ce qu'est Whatsapp. Ce réseau social propose un service de messagerie instantanée. Ainsi, avec un numéro de téléphone, vous pouvez échanger des messages, des photos, des vidéos ou encore des messages audio. Pour échanger avec plusieurs personnes en même temps, l'application permet de aussi de créer des groupes, dans lesquels vous pouvez aussi passer des appels vocaux et vidéos avec un ou plusieurs utilisateurs. Attention, pour utiliser Whatsapp, il faut avoir un bon réseau internet. Whatsapp est disponible sur tous les smartphones, Iphone ou Android.

Maintenant que vous êtes incollable sur l'application de messagerie instantanée, voici 5 astuces pour avoir si on vous a bloqué.

1. Se faire bloquer sur Whatsapp, comment le savoir ? : Vérifier les statuts "en ligne" et "lu"

Votre numéro a été bloqué par un utilisateur sur Whatsapp ? Voici comment faire pour le débloquer. Crédit : IStock

Vous vous inquiéter d'avoir été bloqué.e par un de vos contacts mais vous ne savez pas comment le vérifier ? Voici notre première astuce pour découvrir si vous avez été victime d'un blocage d'un des utilisateurs Whatsapp. Vous ne faites sûrement pas attention à cette petite ligne inscrite en dessous du nom de l'utilisateur, pourtant elle est essentielle pour savoir si on vous a bloqué. Sous le nom de l'utilisateur, vous pouvez vérifier s’il est en ligne. Si vous n'avez pas accès à ce statut, c'est surêment que l'utilisateur vous a bloqué.

Pour trouver ce statut, ouvrez une conversation avec un de vos contacts. Inutile de rédiger un message, vous n'avez qu'à regarder la ligne sous le nom de l'utilisateur. Si vous voyez une phrase personnalisée, "Vu aujourd'hui à..." ou "en ligne", c'est un bon signe ! Vous n'êtes pas bloqués.

Si aucun message n'apparaît, il y a de grandes chances qu'un blocage ait été opéré.

Vérifiez aussi le statut de distribution du message. Si à côté de votre message les deux coches sont apparentes, votre message a été distribué et la personne l'a reçu. Donc vous n'êtes pas bloqué. En revanche, si seulement une coche apparaît, le doute subsiste. Votre message a été envoyé mais le destinataire en question ne l'a pas reçu. Pas de réseau ou blocage ? La question se pose.

Pour le vérifier, essayez ces 4 autres astuces.

2. Se faire bloquer sur Whatsapp, comment le savoir ? : Ajoutez cette personne dans un groupe

Vous suspectez une personne ne vous avoir bloquée sur Whatsapp mais n'osez pas lui envoyer de message pour lui demander ? Alors, essayez cette astuce. On vous conseille d'ajouter la personne en question dans un groupe de discussion prétexte. Ainsi, vous pourrez très vite savoir si vous avez été bloqué. Si l'opération réussit et la personne intègre le groupe de discussion sans problème, tout va bien. Si un message d'erreur apparaît ou si la manipulation échoue, vous êtes bloqué.

3. Se faire bloquer sur Whatsapp, comment le savoir ? : Cliquez sur la photo de profil

SMS, appel, message vocal, Whatsapp est une application de messagerie instantanée disponible sur Iphone et Android. Crédit : IStock

Quelqu'un ne vous répond plus sur Whatsapp ? Vous pensez avoir été bloqué par cette personne ? Essayez cette troisième astuce. Rendez-vous sur l'application de messagerie instantanée. Cliquez sur la conversation en question avec le destinataire que vous soupçonnez. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la photo de profil de cette personne. Si vous avez accès à une nouvelle page avec la photo en plus grand, les coordonnées et des paramètres de messagerie, vous n'êtes pas bloqués.

4. Se faire bloquer sur Whatsapp, comment le savoir ? : Utilisez un autre smartphone

Si malgré ces astuces vous n'arrivez pas à savoir si vous avez été victime d'un blocage de la part d'un utilisateur, vous pouvez toujours essayer de vérifier les trois premières astuces via un autre smartphone. Pour cela, rien de plus simple. Utilisez un autre smartphone, gentiment prêté par quelqu'un. Ouvrez l'application Whatsapp en restant connecté au compte de votre proche. Vérifiez d'abord le statut en ligne. Si sur ce nouveau smartphone, le statut "en ligne" apparaît alors qu'il était inexistant sur votre téléphone, cela signifie que vous avez été bloqué.

5. Se faire bloquer sur Whatsapp, comment le savoir ? : Passer un appel vocal

Découvrez si on vous a bloqué sur Whatsapp en utilisant votre appareil. Crédit : IStock

Si toutes ces astuces n'ont rien donné, on vous conseille de passer à l'ultime étape : passer un appel vocal. Cela peut paraître comme une méthode forte mais elle sera, c'est sûr, efficace. Si le téléphone sonne, bonne nouvelle ! Si vous n'entendez rien, quelqu'un vous a bloqué.