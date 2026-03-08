Devez-vous changer de serviette de bain après chaque utilisation ? Voici ce que disent les experts

Vous vous posez sans doute la question quand vous prenez votre douche : à quelle fréquence doit-on changer notre serviette de bain ? Voici la réponse, selon des experts.

Pour garder une maison saine et rester en bonne santé, nous devons suivre plusieurs règles d’hygiène. C’est le cas dans la salle de bain, une pièce humide où les bactéries peuvent facilement proliférer. Dans cette pièce, on retrouve de nombreux objets qui peuvent vite devenir sales et être contaminés par les bactéries.

Dans la salle de bain, une question se pose : à quelle fréquence faut-il changer son linge de bain, et notamment sa serviette ? Peut-on attendre plusieurs jours, et si oui combien, ou est-il préférable de laver sa serviette après chaque utilisation ? Voici la réponse donnée par les experts.

Un nid à bactéries

Si certaines personnes pensent qu’il n’est pas nécessaire de laver les serviettes de bain souvent, car nous sommes propres quand nous les utilisons, la réalité est plus complexe que cela. Quand on sort de la douche et que l’on se frotte à notre serviette de bain, nous éliminons les bactéries présentes sur notre peau, la peau morte, des cellules cutanées et même des bactéries fécales.

“Le frottement exfolie la peau et élimine les résidus non éliminés par la douche. La serviette agit comme un véritable incubateur où les bactéries peuvent proliférer grâce à cet environnement sombre et chaud, riche en nutriments provenant des cellules et du sébum de votre peau”, indique Ryan Sinclair, docteur en microbiologie environnementale, à Real Simple.

Vous l’aurez compris, il est important de changer souvent sa serviette de bain. Mais à quelle fréquence ?

À quelle fréquence changer sa serviette ?

Selon l’expert, cela dépend avant tout de l’humidité et la circulation de l’air dans votre salle de bain. Si cette dernière est constamment humide, la serviette reste mouillée, ce qui favorise la prolifération des bactéries. Pour éviter cela, il est recommandé de laisser sécher sa serviette en l’étendant.

De manière générale, il est recommandé de changer de serviette après trois douches, soit environ une fois par semaine. C’est également ce que recommande Stéphane Gayent, un médecin infectiologue et hygiéniste interrogé par TF1 Info, qui conseille un lavage au maximum toutes les deux semaines, mais jamais au-delà.

Dans certains cas, il reste cependant préférable de changer sa serviette de bain après chaque utilisation. C’est notamment le cas en cas d’infection. Si vous êtes malade, que vous avez par exemple la grippe ou la gastro, il est recommandé d’utiliser une serviette propre à chaque usage. Même chose si votre peau est fragilisée par une affection comme l’eczéma ou des coupures.

Vous connaissez maintenant les bons gestes pour garder une serviette de bain propre et rester en bonne santé.

