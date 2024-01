15 anecdotes drôles à raconter pour impressionner

Pour briser la glace ou pour mettre l’ambiance au cours d’une réunion un peu morne, voici 15 anecdotes drôles à raconter. Rires garantis !

Anecdote drôle : pour faire rire la galerie

Charlie Chaplin a dit : « Une journée sans rire est une journée perdue » ! Il avait bien raison, car le rire diminue le stress, aide à créer du lien social, renforce les abdos et fait tellement du bien au cœur. Alors, pourquoi ne pas profiter de chaque occasion pour rire un bon coup ?

Voici quelques anecdotes drôles à raconter à vos amis, vos collègues ou encore votre famille pour partager un bon moment de rigolade. Dès que vous voyez que l’ambiance est un peu calme et que les gens commencent à s’ennuyer, lancez vos petites anecdotes drôles.

Des anecdotes au bureau, des parents avec leurs enfants, des enseignants… Il y a parfois des moments vraiment embarrassants, mais qui feront plus tard un bon sujet de rigolade.

Les enfants nous en font voir de toutes les couleurs

Une maman avec son fils. Crédit : Halfpoint

Ce n’est pas bien de mentir devant les enfants, une manière de montrer l’exemple, mais aussi pour vous éviter la honte de votre vie. Dans un magasin en plein cœur de Paris, une maman souhaite rendre les bottes qu’elle a achetées sur place en disant à la responsable des ventes que c’est son mari qui ne les aime pas. Son fils, qui est venu avec elle, s’exclame : « ce n’est même pas vrai, papa n’est pas là et il ne les a même pas vues » ! Sur le coup, personne ne réussit à dire quoi que ce soit (une minute de silence) ! Finalement, la responsable des ventes effectue le remboursement sans rien ajouter. Malaise.

La naïveté des enfants

Une petite fille mange une pizza. Crédit : Dmitry Belyaev

Les enfants ne comprennent pas encore certaines choses de la vie, mais cela les rend encore plus mignons. Un petit garçon de 5 ans veut manger au fast-food et en fait la demande à sa maman. Cette dernière lui répond que c’est cher de manger dehors à chaque sortie. Le petit gars lui répond : « on n’a qu’à ne pas manger dehors, mais à l’intérieur, comme ça c’est pas cher ». Logique.

Une drôle de conversation

Une femme au téléphone. Crédit : VeryUlissa

Une amie collègue est au téléphone avec le boss. Elle raccroche en terminant par « je t’aime, bisous ». Elle le rappelle tout de suite pour s’excuser, mais elle s’enfonce en disant que ce n’est pas ce qu’elle voulait dire, qu’elle ne l’aimait pas… Non, qu’elle l’aime comme patron… Bref, le boss finit par raccrocher ! On en rigole aujourd’hui, mais sur le moment, mon amie a failli tomber dans les pommes.

Une soudaine envie de disparaître de la surface de la Terre

Femme souriante à la caisse. Crédit : Ikonoklast_Fotografie

Une collègue pensait que tout le monde était déjà rentré et qu’il n’y avait plus qu’elle et moi dans le magasin. Elle a donc pris le micro et a chanté haut et fort de tout son cœur « pour le plaisiiiiiiiir ». Le patron est sorti de la réserve, j’ai essayé de la signaler plusieurs fois, mais elle était à fond dans sa musique. Un grand silence s’est installé lorsqu’elle a enfin remarqué la présence du patron. Personne n’a rien dit, on s’est remis à nos occupations comme si de rien n’était.

Le premier jour au travail

Une infirmière et une patiente. Crédit : Nansan Houn

Une étudiante infirmière vient donner un coup de main pendant la toilette d’un patient. Au moment d’habiller le monsieur, l’étudiante se contorsionne sous le lit, cherchant quelque chose sous la couverture… Au bout d’un instant, elle s’avoue vaincue et dit qu’elle ne trouve pas le second chausson du patient. Ce dernier est un gars très gentil, plein de vie. Lui et moi, on se regarde et on éclate de rire, car le gars n’a plus qu’une jambe après avoir été amputé. On a eu droit à un bon moment de rigolade.

Parfois, la réalité dépasse la fiction

Les coureurs en pleine course de marathon. Crédit : Pavel1964

Saviez-vous que le marathon de Saint-Louis de l’année 1904 est sans doute le plus bizarre de l’histoire du sport ? Un coureur portait un long pantalon et une chemise blanche. Un autre concurrent lui a coupé son pantalon pour en faire un short afin de l’aider. Il faut dire que le marathon se déroulait sous une chaleur étouffante et que le seul point d’eau disponible se trouvait à environ 20 km du départ. L’athlète qui a franchi en premier la ligne d’arrivée a effectué plusieurs kilomètres en voiture. Un autre a eu faim et s’est arrêté pour manger quelques pommes dans un verger pour ensuite avoir des crampes d’estomac. Il a fait une petite sieste sur le bord de la route avant de reprendre la course, mais il a quand même terminé 4e. Un coureur sud-africain a été poursuivi par des chiens sauvages sur plus d’un kilomètre. Ce n’est pas pour rien que ce marathon de Saint-Louis a été appelé « la plus étrange course de l’histoire olympique ».

Se faire prendre la main dans le sac

Jolie femme dans le train. Crédit : ViktorCap

Durant un voyage dans le train pour Paris , j’étais assise en face d’un beau mec. On s’envoyait des messages avec ma pote à ce moment-là et mon amie m’a demandé de le prendre en photo pour qu’elle voie. Je me suis exécutée en oubliant d’éteindre le son et le flash. Bien évidemment, le gars s’en est rendu compte et a lancé un grand sourire. Au lieu de se fâcher, le mec a dit : « allez-y, je vais regarder l’appareil et sourire, cette fois-ci » ! J’ai pris la photo, j’ai même eu droit à une photo à deux !

Tel est pris qui croyait prendre

Jambe avec plâtre jaune. Crédit : Halfpoint

Un jour, j’ai fait semblant de tomber dans l’escalier devant mes parents pour éviter d’aller en cours. Je hurlais de douleur dès que mes parents touchaient ma jambe droite. Je jouais si bien mon rôle qu’ils ont couru à l’hôpital. Je faisais la même scène devant le médecin. Le docteur m’a donc posé un plâtre et a dit que je devais me reposer. Je suis resté à la maison pendant un mois sans aller en classe, j’étais fier de moi en plus. Après un mois, on est retourné voir le médecin, il a enlevé le plâtre et a dit à mes parents que je devais encore porter un bandage élastique et que je ne devais pas marcher sur cette jambe pendant un mois. En fait, le docteur savait que je jouais la comédie, mais il n’a rien dit. Il a lui aussi joué son rôle de médecin et m’a bien eu ! Après cette drôle d’histoire, j’ai renoncé à inventer des trucs pour ne pas aller à l’école. Il faut dire que je n’ai pas eu droit à une seule sortie avec mes copains, car je ne devais pas marcher sur ma jambe.

Quand la conversation est très passionnante !

Des adolescents en classe. Crédit : DGLimages

Au collège, je discute avec mon amie et on entre dans la classe tout en continuant à parler de jeux vidéo et de personnages. On s’assoit et on continue de discuter, et le prof s’approche de moi au bout de cinq minutes. Le prof me demande calmement : « que faites-vous dans mon cours ? », c’est là que je suis sortie en courant tout en rigolant. Toutes les deux, on avait complètement oublié qu’on n’était pas dans la même classe. On est toujours potes ! C’était il y dix ans.

Faire les quatre cents coups

Une grenouille en cage Crédit : Hawk-Williamson

À l’internat, en classe de 4e, au collège, ma pote et moi, nous nous sommes levées la nuit «en mode mission impossible» pour ouvrir toutes les cages des grenouilles du laboratoire de sciences. Le lendemain, les profs ont cherché les coupables, mais personne, même nos amis, ne le savaient. Donc, tout l’internat au complet s’est fait sanctionner ! Désolé, les gars ! Mon amie et moi, nous nous sommes un peu calmées, on n’a plus fait d’histoires, notamment pendant les cours de sciences, et ce, jusqu’à la fin de l’année. On a eu chaud ! On aurait récolté une mise à pied si jamais quelqu’un nous avait signalés. Heureusement, les profs ne nous ont jamais soupçonnés.

Un voyage à Paris avec les amis

Belle femme et la tour Eiffel en arrière-plan. Crédit : encrier

On visitait Paris avec mes amies. On rêvait de faire ce voyage en France depuis longtemps. Je suis Française, mais j’ai toujours vécu à l’étranger avec mes parents. Comme tout le monde, je voulais la photo posant comme si je tenais la pointe de la tour Eiffel dans mes doigts. Mes amies ont fait semblant de me guider en me disant de me mettre un peu à gauche, à droite, en me disant de sauter sur place. Bref, je faisais tout ce qu’elles disaient, mais je n’ai pas eu ma photo tenant la tour Eiffel. Elles me faisaient simplement marcher. En tout cas, on a bien rigolé et ce voyage en France fait partie de nos meilleurs souvenirs.

Un premier date pas très réussi

Homme et femme en rendez-vous galant. Crédit : dolgachov

Pour mon premier rendez-vous avec ma femme, les choses ne se déroulaient pas vraiment comme prévu. J’étais vraiment fou amoureux d’elle et j’étais un peu nerveux. Comme elle aimait bien l’Histoire, je l’ai emmenée faire la visite d’un château, puis un tour dans un vignoble pour notre première sortie. Tout se déroulait bien jusqu’à ce qu’en faisant un grand pas pour monter une marche, mon pantalon se déchire à l’entrejambe. On a tous les deux entendu un crac et on s’est regardés avant de partir dans un fou rire. C’était vraiment drôle, mais j’ai passé le reste de la journée à cacher mon derrière. Chaque année, lors de l’anniversaire de notre rencontre, ma femme ne manque jamais de rappeler l’histoire du pantalon près du château. Elle s’amuse également à raconter cette anecdote à nos amis.

Ma copine et moi

Deux jeunes filles posant pour une photo. Crédit : Natalia Shabasheva

Au collège, ma copine et moi, on aimait bien rigoler et on pouvait éclater de rire rien qu’en se regardant. Un jour, dans la classe, on affichait un grand sourire sur le visage, car on pensait encore à la blague qu’on s’était racontées avant le cours. Sauf que la prof d’anglais pensait qu’on se moquait d’elle. Elle nous a demandé pourquoi on rigolait, mais on ne pouvait pas raconter, car il était impossible pour nous de raconter la blague sur les slips devant toute la classe. Mon amie et moi avons donc eu droit à une heure de colle, et la prof d’anglais ne nous appréciait plus trop à cause de cette histoire. Elle et moi sommes toujours amies jusqu’à maintenant et cette histoire fait partie des anecdotes qu’on n’oublie jamais de raconter après quelques verres.

Une chute mémorable

Une femme en train de chuter. Crédit : andriano_cz

Pour mon premier jour de travail dans une grande entreprise de création et de vente de jeux vidéo, j’ai fait une chute mémorable. Le premier jour de travail en montant les premières marches de l’escalier, devant quelques-uns de mes futurs collègues, je suis tombée comme une cruche… Bref, je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’ai dévalé les marches de l’escalier et j’ai fini sur les fesses, la honte ! Toutes mes affaires étaient éparpillées par terre, mon journal, mes cartes de crédit, mon rouge à lèvres… Quelques heures plus tard, je vois que des tweets sur un mème de moi en chute libre dans les escaliers circulaient. Je suis tombée dessus par hasard. J’étais célèbre dans toute l’entreprise dès le premier jour. Le «mème» se faisait retweeter encore et encore pendant plusieurs jours. De temps en temps, quelqu’un prenait plaisir à le ressortir pour faire rire tout le monde.

La honte de ma vie

Une femme se cache le visage. Crédit : Koldunova_Anna

Un jour au travail, je devais faire une présentation durant notre réunion hebdomadaire. J’ai commencé par faire un grand sourire à tout le monde. J’ai remarqué que mes collègues ont eu comme un moment d’étonnement, mais personne n’a rien dit. La fille avec qui je partageais le bureau essayait de me faire un signe, mais je continuais quand même mon speech. J’étais en mode intouchable, invulnérable et sûre de moi. À la fin de la réunion, lorsque je suis revenue à ma place, elle m’a dit que j’avais une peau de tomate sur les dents. La femme invulnérable que j’étais est vite devenue rouge comme une tomate et voulait disparaître. J’avais tellement honte ! Ma collègue est devenue une très grande amie et cet épisode fait partie de ses histoires préférées pour faire rire la galerie lors de nos sorties entre amies.