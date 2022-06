Top 100 blagues pour avoir le fou rire

Vous souhaitez faire rire un membre de votre famille, vos collègues ou encore vos amis ? Sachez qu’il existe plusieurs blagues drôles. Tour d’horizon.

Top 16 des blagues les plus drôles sur la nourriture

Une femme faisant des blagues tout en mangeant une pizza avec des collègues de travail au bureau. Crédit : fizkes

Besoin d’une petite dose d’humour ? Si vous recherchez une blague courte à raconter à votre entourage, cet article est pour vous. Voici une sélection des blagues les plus drôles sur la nourriture.

Blague numéro 1 : C'est quoi un petit pois avec une épée face à une carotte avec une épée ? Un bon duel.

Blague numéro 2 : C'est l'histoire du petit-déj’, tu la connais ? Pas de bol.

Blague numéro 3 : Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? La palourde.

Blague numéro 4 : Deux œufs discutent : – Pourquoi t’es tout vert et aussi poilu ? – Parce que j’suis un kiwi, imbécile

Blague numéro 5 : Que fait une fraise sur un cheval ? Tagada Tagada.

Blague numéro 6 : Qu'est-ce qui est vert avec une cape ? Un concombre qui imite Super Tomate.

Blague numéro 7 : C'est l'histoire de deux patates qui traversent la route. L’une d’elles se fait écraser. L’autre dit : « Oh purée ! »

Blague numéro 8 : Qu'est-ce qui n'est pas un steak ? Une pastèque.

Blague numéro 9 : Avec quoi ramasse-t-on la papaye ? Avec une foufourche.

Blague numéro 10 : C'est l'histoire d'une brioche qui n'allait jamais aux sports d'hiver, parce qu’elle ne savait Pasquier.

Blague numéro 11 : C’est un pain au chocolat qui rencontre un croissant et qui lui dit : – Eh, pourquoi t’es en forme de lune toi ? – Oh, j’t’en pose des questions, moi ? Est-ce que j’te demande pourquoi t’as une merde au cul ?

Blague numéro 12 : Quels fruits rouges peuvent-être silencieux ? Les mûres-mûres !

Blague numéro 13 : Quel est le gâteau le plus dur au monde ? La bûche de Noël !

Blague numéro 14 : Pourquoi mange-t-on des clémentines en hiver ? Parce qu'on se les pèle !

Blague numéro 15 : Que dit un grand-père citron à ses petits-enfants ? Pour vivre longtemps, il ne faut pas être pressé !

Blague numéro 16 : Quel est le fruit qui n'est pas bon pour le portefeuille ? L'amande !

Top 20 des blagues les plus drôles sur les animaux

Un cheval qui rit Crédit : MilesStones

Voici une sélection des blagues les plus drôles sur les animaux :

Blague numéro 1 : C'est quoi une chauve-souris avec une perruque ? Une souris.

Blague numéro 2 : C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses Un jour il s’assoit et il meurt.

Blague numéro 3 : Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ? Il Lacoste.

Blague numéro 4 : Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes ? On ne l’appelle pas, on va le chercher…

Blague numéro 5 : Que dit un chihuahua japonais pour dire bonjour ? Konichihuahua.

Blague numéro 6 : Qu'est-ce qui est vert, qui tourne très vite et qui devient rouge ? Une grenouille dans un mixeur.

Blague numéro 7 : Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? Parce qu’ils sont dans l’étang.

Blague numéro 8 : C'est l'histoire de Paf le chien qui traverse la route. Et paf le chien !

Blague numéro 9 : Pourquoi les vaches ferment-elles les yeux pendant la traite de lait ? Pour faire du lait concentré.

Blague numéro 10 : Deux lions discutent : « T’as une belle crinière » « Arrête, tu vas me faire rugir ».

Blague numéro 11 : Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré ? Un éléphant tôt.

Blague numéro 12 : Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement ? Parce qu’ils n’ont pas de FISH de paie.

Blague numéro 13 : Que faisaient les dinosaures quand ils n'arrivaient pas à se décider ? Des tirageosaures.

Blague numéro 14 : Que se passe-t-il quand 2 poissons s'énervent ? Le thon monte.

Blague numéro 15 : Quel est le seul animal qui nourrit lui-même sa voiture ? La chèvre car elle nourrit son cabri au lait.

Blague numéro 16 : Allô la P*lice ! Je viens d’écraser un poulet. Que dois-je faire ? – Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6. – Ah bon ! Et qu’est-ce que je fais de la moto ?

Blague numéro 17 : Vous savez pourquoi les grenouilles aiment bien mettre leurs fesses dans la flotte ? Pour avoir la raie nette…

Blague numéro 18 : Deux chèvres Babi et Baba sont dans une barque. Baba tombe à l’eau. Que se passe-t-il ? Babybel.

Blague numéro 19 : C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses Un jour il s’assoit et il meurt.

Blague numéro 20 : Quand on voit ce que les pigeons ont fait sur les bancs des parcs, il faut remercier Dieu de n’avoir pas donné d’ailes aux vaches.

Top 19 des blagues les plus drôles sur les personnes

Des filles rigolant avec leur maman sur le canapé Crédit : fizkes

Voici une sélection des blagues les plus drôles sur les personnes :

Blague numéro 1 : Pourquoi les pêcheurs ne sont-ils pas gros ? Parce qu’ils surveillent leur ligne.

Blague numéro 2 : Pourquoi Napoléon n'a pas voulu acheter de maison ? Parce qu’il avait déjà un Bonaparte.

Blague numéro 3 : Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette.

Blague numéro 4 : La maman d’Émilie n’est pas contente : – Regarde, le lait a débordé, je t’avais pourtant demandé de regarder ta montre. – Mais je l’ai fait, il était exactement 8H10 quand le lait a débordé !

Blague numéro 5 : Une femme discute avec une amie : – « J’ai un mari en or. » L’autre lui répond : « Moi, le mien, il est en taule. »

Blague numéro 6 : Qu’est-ce qu’une manifestation d’aveugles ? Un festival de Cannes.

Blague numéro 7 : Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? Pour tirer la chasse.

Blague numéro 8 : Deux vieux copains discutent. L’un d’eux est un coureur de jupons notoire, l’autre est beaucoup plus timide. Ce dernier est tout pensif, il s’est marié il y a peu de temps. Il dit à son ami: -Tu vois, moi, je n’avais jamais fait l’amour avec ma femme avant notre mariage… Et toi ? – J’en sais rien! Elle s’appelle comment, ta femme ?

Blague numéro 9 : Au restaurant, Monsieur Dupont s’écrit : – Garçon, il y a une mouche qui nage dans mon assiette. – Oh, c’est encore le chef qui a mis trop de potage. D’habitude, elles ont pied.

Blague numéro 10 : Où est-ce que l’homme invisible part en vacances ? Chez ses transparents.

Blague numéro 11 : Que demande un footballeur à son coiffeur ? La coupe du monde s’il vous plaît.

Blague numéro 12 : Avec quelle monnaie les marins payent-ils ? Avec des sous-marins.

Blague numéro 13 : Deux amis discutent : – Crois-tu à la vie après la m*rt ? – Non, je n’y crois pas et toi ? – Ben… Je n’y croyais pas, mais, depuis que ma belle-mère est m*rte, je revis !

Blague numéro 14 : Vous n’avez rien ressenti, lorsque vous avez coupé votre femme en morceaux avant de la mettre à cuire, demande le juge au condamné ? – Si, si, à un moment je me suis mis à pleurer. – Ah quand même! Et à quel moment ? – Quand j’ai coupé les oignons.

Blague numéro 15 : Qui vit dans les tavernes ? Les hommes de bières.

Blague numéro 16 : Un fils demande à son père : – Papa, c’est quoi la beauté ? – Tu vois ta mère ? – Oui – Et ben c’est pas ça.

Blague numéro 17 : Pourquoi est-ce que les anges sont sourds ? Parce que Jésus Christ.

Blague numéro 18 : Qu'est-ce qu'un tennisman adore faire ? Rendre des services.

Blague numéro 19 : À la piscine, un nageur se fait enguirlander parce qu’il a fait pipi dans l’eau. – Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à faire ça ! – Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul !

Top 11 des blagues les plus drôles de Toto

Le coach ou le chef de groupe raconte une histoire drôle ou une blague Crédit : fizkes

Voici une sélection des blagues les plus drôles de Toto :

Blague numéro 1 : Tu connais l’histoire de Toto aux toilettes ? Nous non plus, la porte était fermée.

Blague numéro 2 : Papa est fâché. Toto a eu un zéro à sa rédaction.

Comment cela se fait-il ? D’habitude, tu as de très bonnes notes en rédaction…

Ben… répond Toto

Fais-moi voir ton texte !

Et papa commence à lire :

En me promenant dans la forêt, au détour d’un chemin, j’ai vu un caca tout vert : c’était le caca d’Albert. Un peu plus loin, j’ai vu un caca tout noir : c’était le caca d’Édouard. Au pied d’un arbre, j’ai vu un caca tout gris : c’était le caca de Denis…

Mais qu’est-ce que c’est que ça, Toto ?

Ben… c’était le sujet quoi !

Et papa lit le sujet : Sujet : «C’est dans le besoin que l’on reconnaît ses amis !»

Blague numéro 3 : C’est l’histoire de la maîtresse qui demande à Toto :

Récite-moi le verbe marcher au présent.

Toto répond :

Je…marche…tu…tu…marches…

Mais la maîtresse le presse : Allez, plus vite Toto !

Ce à quoi il répond : Euh…je cours euh…tu cours... euh il court…

Blague numéro 4 : C’est l’histoire de la mère de Toto qui lui dit :

Tu veux bien m’aider à changer ton petit frère ?

Et Toto lui répond :

Pourquoi, il est déjà usé ?

Blague numéro 5 :

Papa, regarde l’avion.

Oui, j’ai vu Toto.

Papa, regarde la voiture.

Oui, j’ai vu Toto.

Papa, regarde la dame avec son chien.

Oui j’ai vu Toto.

Papa, regarde-la…

Oui j’ai vu !

Bah pourquoi t’as marché dedans ?

Blague numéro 6 : C’est l’histoire de la maîtresse qui dit à ses élèves :

Que celui qui se sent bête se lève.

Du coup, Toto se lève. La maîtresse lui demande :

Tu te trouves bête Toto ?

Ni une, ni deux, Toto lui répond :

Non madame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout

Blague numéro 7 : C’est l’histoire du père de Toto qui lui demande :

Dis-moi Toto, il y avait deux parts de gâteaux dans le frigo… Peux-tu m’expliquer pourquoi il n’en reste plus qu’une ?

J’avais pas vu qu’il y en avait une autre !

Blague numéro 8 : C’est Toto à l’école. La maîtresse lui demande :

Toto, conjugue-moi au futur, la phrase « Le voleur a été arrêté hier. »

Ben… il est en pris*n madame !

Blague numéro 9 : C’est l’histoire de la mère de Toto qui lui dit :

Si le général te demande, tu dis que tu t’appelles Toto et que tu as 13 ans.

Et naturellement le mystérieux général lui demande de se présenter :

Comment t’appelles-tu ?



Quel âge as-tu ?

13 ans.

À quoi sert une mitraillette ?

À mitrailler.

À quoi sert un parachute ?

À chuter.

À quoi sert un tank ?

À t’enculer.

Blague numéro 10 : C’est l’histoire de Toto qui rentre à la maison après sa première journée à l’école. Sa maman lui dit :

Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd’hui ?

Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y retourne demain.

Blague numéro 11 : Une brune se confie à sa copine blonde :

Depuis que je n'ai plus d'utérus, mon mari ne veut plus me faire l'am*ur.

Ah ?...Et tu as essayé du thé de Chine ?

Top 10 des blagues les plus drôles sur la blonde

Jeune femme belle et joyeuse en robe d'été riant à une blague Crédit : Viorel Kurnosov

Voici une sélection des blagues les plus drôles sur la blonde :

Blague numéro 1 : Pourquoi ne devrait-on jamais donner de pause-café à une blonde ? C'est trop long pour lui réapprendre son travail.

Blague numéro 2 : Que faire quand une blonde vous lance une grenade ? Vous enlevez la goupille et vous la lui relancez.

Blague numéro 3 : Quel est le point commun entre le père Noël, la Petite Souris et la Blonde Intelligente ? Ce sont tous des contes pour enfants.

Blague numéro 4 : Comment savez-vous qu'une blonde a utilisé votre ordinateur ? Il y a du Tipex sur l'écran.

Blague numéro 5 : Pourquoi une blonde est contente d'avoir réussi un casse-tête en 3 ans ? Parce que sur la boîte, c'est écrit « de 2 à 6 ans ».

Blague numéro 6 : Un gars appelle sa copine blonde sur son portable :

Bonjour ma chérie. Que fais-tu en ce moment ?

..j'te réponds

Blague numéro 7 : Au guichet d'une banque, une blonde dit :

Je voudrais ouvrir un compte-joint, svp.

Bien madame. Avec qui voulez-vous ouvrir ce compte ?

Avec un mec qui a du pognon, de préférence !

Blague numéro 8 : Un gars déclare à sa femme blonde :

Tu sais, pour moi tu seras toujours la huitième merveille du monde !

Ah bon ? Et qui sont ces sept salopes que tu classes devant moi ?

Blague numéro 9 : Comment on appelle une Blonde qu'on peut payer pour la mettre contre ses lèvres ? Une Grimbergen.

Blague numéro 10 : Que boit la blonde ? Une blonde.

Top 5 des blagues osées les plus drôles

Des amis rigolant à une blague Crédit : DGLimages

Voici une sélection des blagues osées les plus drôles :

Blague numéro 5 : Quel est le point commun entre les maths et le se*e ? Plus il y a d’inconnues, plus c’est chaud.

Blague numéro 6 : Comment s'appelle le cul de la Schtroumpfette ? Le blu-ray.

Blague numéro 3 : C'est l'histoire d'un poil. Avant il était bien, maintenant il est pubien.

Blague numéro 4 : C'est l'histoire d'un mec qui a 5 p*nis. Son slip lui va comme un gant.

Blague numéro 5 : Une fesse gauche rencontre une fesse droite : « Tu ne trouves pas que ça pue dans le couloir ? »

Top 20 des blagues les plus drôles sur Chuck Norris

L'étoile de Chuck Norris sur le Hollywood Walk of Fame Crédit : Meinzahn

Voici une sélection des blagues les plus drôles sur Chuck Norris :

Blague numéro 1 : Chuck Norris a trouvé de l'eau en Afrique...

Blague numéro 2 : Chuck Norris est le seul à avoir réussi à casser un Nokia 3310 à mains nues.

Blague numéro 3 : Hercule est un demi-dieu, dieu est un demi-Chuck Norris.

Blague numéro 4 : Ce n'est pas Chuck Norris qui est grand, c'est le monde qui est trop petit.

Blague numéro 5: C'est pas la terre qui tourne autour du soleil, c'est Chuck Norris.

Blague numéro 6 : Quand Chuck Norris joue au bowling, la boule ne va jamais dans la rigole. On ne rigole pas avec Chuck Norris.

Blague numéro 7 : Quand Chuck Norris va chez le médecin, c'est parce que le médecin est malade.

Blague numéro 8 : Quand Chuck Norris tombe, c'est pas lui qui a mal, c'est le sol.

Blague numéro 9 : Chuck Norris quand il va chez le coiffeur, c'est lui qui coupe les cheveux de son coiffeur !

Blague numéro 10 : Chuck Norris, il a vacciné le vaccin contre le covid.

Blague numéro 11 : Chuck Norris a déjà fini One pièce.

Blague numéro 12 : Chuck Norris, il vend l'ours avant de tu*r la peau.

Blague numéro 13 : Il parait que Chuck Norris... Eh bah lui il sait carrément où est donc Ornicar ...

Blague numéro 14 : Ce n'est pas Chuck Norris qui allume le feu, c'est le feu qui allume Chuck Norris.

Blague numéro 15 : Quand Chuck Norris est née, il est alléportersa mère à l'hôpital.

Blague numéro 16 : Quand Chuck Norris a unpistolet,ce n'est pas le pistolet qui défend Chuck Norris, c'est Chuck Norris qui défend le pistolet.

Blague numéro 17 : Si Captain America faiblit quand il se prend un pain d'un karatéka, tandis qu'il arrête des trains à mains nues, alors pour chaque démon capable de détruire Asgard, il existe un Chuck Norris.

Blague numéro 18 : Chuck Norris a raté l'épreuve de français lorsqu'il a passé le brevet, on ne dicte rien à Chuck Norris.

Blague numéro 19 : Si les chrétiens pensent voir Dieu un jour par semaine, Dieu prie les 6 autres pour ne jamais croiser Chuck Norris.

Blague numéro 20 : Chuck Norris a déjà réussià faire deux fois le tour entier de l'univers.