«260 euros pour cette horreur» : elle porte plainte contre une coiffeuse qui a raté la coupe de sa fille

Dans le Pas-de-Calais, une mère de famille a décidé de porter plainte contre une coiffeuse qui aurait raté la coupe de cheveux de sa fille. En effet, la gérante du salon n’a pas accepté de rembourser sa cliente.

Quand on va chez le coiffeur pour changer de coupe, on peut avoir une certaine appréhension, et parfois une déception. En effet, il arrive que le résultat soit très loin de ce que l’on avait imaginé. C’est ce qu’a vécu une femme qui est sortie du coiffeur avec une coupe de cheveux affreuse, et dont les photos ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, une jeune fille de 15 ans a vécu une mésaventure similaire. Elle est allée chez le coiffeur pour se faire poser des extensions, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En effet, les extensions étaient très visibles, tout comme l’importante démarcation sur la tête de la jeune fille.

Crédit photo : Céline Caron / Facebookc

“260 euros pour cette horreur”

En voyant le résultat, la mère de l’adolescente a publié un message sur son compte Facebook, dans lequel elle affirme que la coupe est complètement ratée.

“Voici le travail effectué sur ma fille. 260 euros pour cette horreur ! Je suis retournée voir la dame qui lui a posé ces extensions et la seule réponse qu’elle m’a donné, je cite : 'Vous n’avez qu’à racheter des mèches, vous êtes la seule à vous plaindre de mon travail, ou au pire il faut couper ses cheveux pour ne plus voir cette démarcation'”, a-t-elle rédigé, photos à l’appui.

Trois jours plus tard, la mère de famille est retournée au salon de coiffure pour demander réparation. La coiffeuse aurait accepté de retirer les extensions mais n’a pas voulu rembourser sa cliente. Furieuse, cette dernière a décidé de porter plainte.

“On a tous le droit à l’erreur, là n’est pas le problème. Mais on essaie de trouver une solution en tant que professionnelle et on ne reste pas dans le déni. La coiffeuse m’a quand même dit de racheter des mèches ou bien de lui couper les cheveux pour ne plus voir cette démarcation”, a raconté la mère de famille, selon 20 Minutes.

Elle porte plainte

De son côté, la coiffeuse se défend en affirmant qu’elle avait prévenu sa cliente que son choix de coiffure n’était pas bon, et que le résultat ne serait pas optimal. L’adolescente aurait toutefois accepté de continuer sans changer d’avis.

“Elle a pris rendez-vous pour faire des extensions. Elle est arrivée, à ma grande surprise, avec une coupe en carré. Je lui ai alors dit qu’il valait mieux mettre des extensions sur une coupe dégradée, car ici, le risque, c’était que les extensions ressortent de partout. J’ai été très étonnée de voir sa mère arriver au salon quelques instants plus tard et de voir qu’aujourd’hui, on me traite d’arnaqueuse”, a expliqué la gérante du salon de coiffure.

Finalement, la mère de famille s’est rendue au tribunal pour porter plainte pour escroquerie. Si le préjudice est avéré, la gérante pourrait être condamnée à verser des dommages et intérêts à la cliente, comme ce salon de coiffure indien qui a dû verser 230 000 euros à l’un de ses clients pour une coupe ratée.