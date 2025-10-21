Il fait un AVC à 39 ans, les médecins lui apprennent qu'il est victime du “syndrome du coiffeur”

Sur Instagram, un internaute âgé de 39 ans a révélé avoir été victime d’un AVC après une simple visite chez son coiffeur. Les médecins lui ont fait découvrir l’existence d’un syndrome rare et méconnu qui peut arriver à n’importe qui.

Quand on va chez le coiffeur, on compte y laisser quelques cheveux mais on est loin d’imaginer qu’on peut y laisser sa vie. C’est ce que vient d’apprendre Julien, un internaute français âgé de 39 ans, qui révèle sur Instagram avoir été victime d’un AVC.

"Quand j’ai fait mon AVC, l’une des premières questions que les neurologues m’ont posées, c’était : ‘Est-ce que vous avez été chez le coiffeur récemment ?’ Sur le moment, j’ai été surpris ! Quel rapport entre un bac à shampoing et un AVC ? Et pourtant, il existe bel et bien un phénomène qu’on appelle le syndrome du bac, ou syndrome du coiffeur"

Effectivement, quelques jours avant de faire son AVC, Julien explique qu’il a bien été chez son coiffeur. Ce trouble rare, également appelé syndrome du bac ou syndrome du salon de beauté, survient lorsqu’une personne subit une hyperextension du cou pendant le lavage des cheveux, comprimant une artère vertébrale et réduisant l’afflux sanguin vers le cerveau.

Sur Instagram, le neurochirurgien indien Arun Naik a expliqué que ce phénomène peut provoquer un AVC.

"Lorsque le cou est en hyperextension ou mal positionné alors qu'on est allongé sur le dos dans un lavabo de salon, ce qui comprime ou endommage les artères du cou, en particulier l'artère vertébrale. Cela peut entraîner une réduction du flux sanguin vers le cerveau, ce qui peut déclencher un AVC"

Les artères vertébrales, qui passent par le cou pour approvisionner le cerveau en sang, sont particulièrement sensibles aux dommages lorsque le cou est excessivement incliné vers l'arrière ou maintenu dans une position tendue sur une longue durée. Cette perturbation du flux sanguin peut provoquer des symptômes comme des étourdissements, des troubles de la vision, un engourdissement du visage, des difficultés d'élocution, voire un AVC complet.

Des gestes simples pour réduire les risques

Désormais averti des dangers de cette position, Julien avoue faire désormais attention à chaque fois qu’il va chez le coiffeur.

“Au début, je n’osais plus faire de shampoing au salon. Je préférais me laver les cheveux chez moi avant d’y aller, juste pour éviter de me retrouver la tête en arrière dans un bac à shampoing. Aujourd’hui, je fais plus confiance, mais je reste attentif à la position de ma tête”

Le cas de Julien n’est pas isolé. En 2016, le Daily Mail avait rapporté l’histoire d’Adele Burns, une Écossaise victime d’un AVC après six lavages de cheveux lors d’une coloration. Incapable de parler ou de bouger pendant 24 heures, elle avait survécu de justesse.

Aux États-Unis, Elizabeth Smith, une habitante de San Diego, avait affirmé avoir subi un accident vasculaire cérébral pour une raison similaire : un bac trop haut et une chaise mal adaptée à sa taille.

Si ces cas, qui sont plutôt rares, ont le mérite de sensibiliser la population sur ce danger, il existe toutefois quelques gestes simples qui permettent de réduire les risques, tout en continuant à aller chez le coiffeur sans trop de crainte.

Dans un premier temps, assurez-vous d'un bon soutien pour le cou lors du lavage des cheveux. Demandez à utiliser une serviette ou un coussin sous votre nuque pour éviter une extension excessive. Par ailleurs, ajustez la position du lavabo ou de la chaise. Également, prenez des pauses si vous êtes dans une position inconfortable pendant longtemps. Faites des pauses ou changez de position pour réduire la tension dans votre cou. Restez aussi vigilant aux symptômes ! Si vous ressentez des vertiges ou des symptômes inhabituels pendant ou après le lavage de vos cheveux, informez-en le coiffeur et consultez un médecin sans tarder.

Enfin, informez sur vos antécédents médicaux : si vous avez des antécédents de problèmes au niveau du cou ou des vaisseaux sanguins, avertissez le personnel du salon et envisagez d'autres méthodes de lavage, comme l'utilisation d'un pulvérisateur manuel en position assise. Informer, ajuster, prévenir : ces réflexes suffisent souvent à éviter le pire, même dans les gestes les plus quotidiens.