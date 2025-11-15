Un Anglais paie un billet d'avion et parcourt 3 000 km pour aller chez le coiffeur car le prix total est moins cher qu'une coupe à Londres

Un homme vivant à Londres n’a pas hésité à parcourir 3000 km pour se faire couper les cheveux à l’étranger. La raison ? Les services proposés étaient moins chers qu’un rendez-vous chez le coiffeur dans la capitale anglaise.

Tous les moyens sont bons pour faire des économies. Ce n’est pas Muscab Salad qui oserait dire le contraire.

Ce Londonien de 22 ans s’est ainsi rendu au Maroc en avion depuis la capitale anglaise pour se faire couper les cheveux à moindre coût.

Vous l'aurez compris, le jeune homme a parcouru environ 3000 kilomètres pour une nouvelle coupe. Dans une interview accordée à LADbible, il explique son choix pour le moins étonnant.

Un voyage peu coûteux

Comme le précise le site d’information, le Britannique voulait changer de look avant un voyage à Barcelone. Selon ses dires, les pays du Maghreb sont réputés pour leurs coupes de cheveux moins chères. C’est dans ce contexte que le vingtenaire a jeté son dévolu sur le Maroc.

Autre bon plan : Muscab a acheté son billet d’avion pour seulement 15 livres sterling (17 euros) à destination de Marrakech.

Crédit Photo : iStock

« Mon coiffeur me facture 35 livres sterling (environ 40 euros), ce qui correspond, je pense, au prix moyen à Londres. J'ai tendance à me faire couper les cheveux au Royaume-Uni et je suis fidèle à mon coiffeur, mais j'ai pensé que c'était une bonne idée d'aller à l’étranger », raconte le principal concerné.

« J’étais satisfait du résultat »

Sur place, le vacancier a séjourné une nuit dans une auberge de jeunesse. Le coût ? 10 livres sterling, soit 11 euros.

Alors qu’il visitait la ville, ce dernier a repéré un salon de coiffure. Le touriste a alors dépensé 8 livres sterling (environ 9 euros) pour sa coupe de cheveux. Au total, Muscab a déboursé la somme de 33 livres sterling (environ 37,40 euros). Il a donc économisé plus de deux euros.

« J'étais satisfait du résultat, c'était tout aussi bien [que les coupes chez moi]. Je le recommande [car] vous profitez de vacances gratuites », assure l’intéressé.

Crédit Photo : Capture d'écran TikTok

Une fois cette étape terminée, le Londonien s’est rendu à Barcelone depuis la ville rouge. Pour ce voyage, il a payé la somme de 12 livres sterling (environ 13,60 euros). Cette fois encore, Muscab a fait une bonne affaire.

Très actif sur Tiktok, le jeune homme a partagé une vidéo retraçant son aventure. La publication a récolté plus de 100 000 vues et des réactions positives.

Une personne a notamment écrit :

« Le but n'est pas seulement la coupe de cheveux. C'est aussi des vacances. J'ai beaucoup aimé regarder cette vidéo. Je me fais aussi tailler la barbe, donc ça vaudrait vraiment le coup pour moi ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?