Des plus improbables aux plus classiques, les exploits méritent leurs places dans le livre des Guinness. Voici 15 records du monde les plus originaux.

Livre des Guinness : 15 records du monde les plus authentiques

À voir aussi

La plus grande roue d’observation du monde à Dubaï. Crédit : Igor Shaposhnikov

Chaque année, le livre Guinness des records recense les records réalisés dans une foule de domaines tels que le sport, la nourriture, la vitesse mécanique, les exploits en solitaire, pour ne citer que ces exemples. Le livre Guinness des records ou World Guinness Records est une idée de Hugh Beaver, responsable de la brasserie Guinness. Ayant assisté à un débat sur le gibier à plumes le plus rapide vivant en Europe, il juge utile d’éditer un livre qui permet de répondre aux questions suscitées par ce débat, et qui recense les records établis dans toutes sortes de domaines.

La contribution d’enquêteurs était indispensable pour rassembler les informations et documentations nécessaires pour l’ouvrage. C’est en août 1954 que sort le premier Livre Guinness des records, il est édité à mille exemplaires. Son lancement aux États-Unis en 1956 s’accompagne d’un premier succès commercial avec 70000 exemplaires vendus. Au fil des années, le Livre Guinness des Records a établi son propre record en étant le livre le plus vendu dans le monde sous copyright.

Record de vitesse internet, record de quantité de nourriture consommée…, il est courant d’y inscrire chaquerecordbattu, mais le Guinness World Records s’enrichit régulièrement de nouveaux exploits, à la nature improbable, parfois même insolites. Voici 15 records dumondeles plus originauxà découvrir!

1 – Le plus long sandwich du Mexique préparé en un temps record

Concours du plus long sandwich du Mexique. Crédit : AP

Si le plus grand sandwich aux rillettes et la plus grosse choucroute du monde figurent déjà au Guinness des records, l’exploit réalisé par des chefs mexicains en août 2022 mérite l’attention. Dans une vidéo, ils ont créé la plus longue torta (sandwich traditionnel mexicain) du monde, soit 74 mètres et 2 mètres de plus que celle de 2019. Mais surtout, ils l’ont fait en seulement 2 minutes et 3 secondes, soit un nouveau temps record à inscrire dans le Guinness.

2 – Record du saut le plus haut réalisé par un lama

Lama franchissant une clôture en bois par un saut de plusieurs mètres. Crédit : davthy

Le lama est un animal étonnant, capable de cracher, ou de sauter. Dans la nature, il est possible de l’observer en train de franchir des obstacles, parfois sur une longue distance, ou à une hauteur inimaginable. Gaspa, un lama se trouvant en Grande-Bretagne, a pu sauter au-dessus d’une barre de 1,13 mètre de haut. Un record du monde à introduire dans le «Guinessworldrecords».

3 – Un record du monde adorable par le chien Smurf

Un chiwawa faisant un saut une tape dans la main à son maître. Crédit : twinsterphoto

Le petit chien dénommé Smurf, une star en Grande-Bretagne, entre dans le livre des records en réalisant 32 numéros en moins d’une minute. Il a réalisé toutes sortes d’acrobaties, de sauts et autres mouvements tout aussi mignons qu’impressionnants de fluidité et de rapidité.

4 – Sport : nouveau record du monde de marathon

Participants au marathon de Berlin à l’approche de la ligne d’arrivée, porte de Brandenburg. Crédit : killerbayer

Dans l’univers de l’athlétisme, le Kenyan Eliud Kipchoge a battu son propre record de 2018 au célèbre marathon de Berlin lors de l’édition 2022. Ainsi, il a parcouru 42,195 km en exactement 2 heures 1 minute et 9 secondes, soit 30 secondes de moins que lors de son précédent exploit. Ce double champion olympique et légende de l’athlétisme a déjà brillé à l’occasion d’autres évènements, comme le marathon de Vienne.

5 – Record battu du 100 mètres chez les seniors de 105 ans et plus

Un senior en train de faire du sport. Crédit : Rawpixel

Dans le monde du sport, et en particulier de l’athlétisme, il n’est pas nécessaire d’être jeune pour battre des records. Hidekichi Miyazaki, un japonais de 105 ans, l’a prouvé en 2015 en parcourant 100 mètres en 42 secondes 22 / 100e. Surnommé Golden Bolt, ce centenaire sportif s’en est allé à l’âge de 108 ans en janvier 2019.

6 – Record de la distance la plus longue parcourue sur l’eau à bord d’une citrouille

Une image de quelques citrouilles. Crédit : gaetan stoffel

Faire du kayak est une activité nautique prisée, sauf quand il s’agit de naviguer à bord d’une citrouille, et sur longue distance. Un cultivateur américain originaire du Nebraska, David Hansen, a eu l’idée de tenter de parcourir la plus longue distance possible sur la rivière Missouri, dans une citrouille géante. Il est parti de la ville de Syracuse pour terminer 61 km plus loin, à Bellevue. Son record n’est pas près d’être battu vu les difficultés qu’il avoue avoir rencontrées au point de vouloir abandonner à certains moments.

7 – Performance à savourer : une pizza aux 834 fromages

Record de pizza géante. Image : Orest Lyzhechka

En France, François Robin, artisan fromager, et Morgan VS, grand youtubeur, ont créé la pizza garnie avec le plus grand nombre de fromages au monde, soit une variété de 834 fromages. Leur exploit a eu lieu lors du salon International des professionnels du Food Service, de la restauration et de l’alimentation, ou SIRPHA, édition 2021. Il s’agit de l’un des records français inscrits dans le livre Guinness des records.

8 – Record du train de voyageurs le plus long au monde

Train de voyageurs Bernina Express. Image : Enrico Ottonello

Le 29 octobre 2022, la Suisse a battu le record du train de voyageurs le plus long du monde. La rame est composée d’environ 100 wagons et mesure 1,91 km de long. Le train a roulé sur la voie de l’Albula, classée Patrimoine mondial, dans le canton des Grisons. L’ancien record était détenu par un train ayant roulé en Belgique.

9 – Saut le plus haut effectué par un chien

Deux chiens faisant un saut au-dessus d’une barre. Crédit : Irina Orlova

Les chiens ne sont pas seulement les meilleurs amis de l’homme, ce sont aussi des athlètes à quatre pattes, dotés d’une grande agilité. C’est ce qu’a prouvé la chienne dénommée Feather. Battant son propre record de 172,7 cm, cette femelle lévrier âgée de 2 ans a réalisé un saut de 191, 7 cm, soit 19 cm de plus.

10 – Record du monde du poids le plus lourd jamais soulevé par un homme

Haltérophile se poudrant les mains, quelques secondes avant le soulever. Crédit : BartekSzewczyk

À l’occasion du Championnat du monde de soulever de terre, Eddie Hall – surnommé the Beast ou la bête –, a réussi à soulever le poids incommensurable de 500 kg. Pour un être humain, c’est tout simplement inimaginable, mais Eddie l’a fait et mérite sa place dans le livre Guinness des records. Fait marquant, cet athlète peu commun s’est évanoui après son effort titanesque, des vaisseaux sanguins ayant éclaté dans sa tête.

11 – Guinness des records du plus grand bâtiment à miroirs au monde

Monde de l’architecture : bâtiment moderne à miroirs réfectant une construction gothique. Crédit : Roman Mykhalchuk

En Arabie Saoudite, l’immensité du désert est mise à profit en y construisant de nouvelles villes, mais aussi des bâtiments gigantesques au design futuriste. Ainsi, les autorités locales ont construit le plus grand bâtiment à miroirs au monde, il s’agit du Maraya Concert Hall, situé dans le désert d'Al-Ula. La surface de miroir totalise 9740 m2.

12 – Record de distance de slackline

Sport extrême : un funambule en action. Crédit : happyphoton

Nathan Paulin, funambule passionné, a battu le record du monde de distance en slackline au Mont Saint-Michel en mai 2022. Il a parcouru 2200 mètres entre une grue et la salle des cloches située dans le monument, et ce, à plus de 100 mètres de hauteur. Il a marché sur la sangle pendant près de 2 heures. On peut le voir en vidéo avancer petit à petit et prudemment, avec bien sûr une ligne de vie pour sa sécurisation.

13 – Guinness du plus grand origami jamais réalisé

Monde de l’origami : des oiseaux de papier disposés sur la pelouse. Crédit : DeFree

Allier gigantisme et l’art de l’origami, c’est ce que Lu Tong s’est fixé comme objectif. Avec 700 pliages, il a construit un origami géant sous la forme d’un rhinocéros haut de 4,6 mètres et long de 7,83 mètres. Il a réalisé son œuvre dans un centre commercial de la ville de Zhengzhou.

14 – Record du restaurant le plus haut du monde

Couverts et set de table dans un restaurant panoramique. Crédit : Petardj

Si bon nombre de restaurants panoramiques offrent une vue plongeante, celle du restaurant Jin Diner situé à Shanghai est tout simplement à couper le souffle. Culminant à une hauteur de 556,36 mètres, c’est le restaurant le plus haut du monde. Il se trouve au 120eétage de la Tour Shanghai et propose des cuisines européennes, chinoises, japonaises, entre autres.

15 – Record du monde de vitesse pour un train

Un TGV à motrice électrique. Crédit : Enzojz

La France est un pays réputé être à la pointe de la technologie en ce qui concerne les trains à grande vitesse. Le TGV détient ainsi le record mondial de vitesse sur rail pendant un test effectué en 2007, lors duquel une rame a atteint la vitesse de 574,8 km / h. Le TGV détient toujours ce record, les exploits récents ayant été réalisés par des trains à sustentation magnétique.