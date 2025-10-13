À 19 ans, il sait parler 400 langues et bat plusieurs records du monde

Akram Mahmood est un jeune homme hors du commun : âgé de 19 ans, il sait parler 400 langues et a battu plusieurs records du monde.

À 19 ans, Akram Mahmood est un jeune Indien qui sait parler… 400 langues ! Tout a commencé lorsqu’il était petit quand son père, un expert linguiste qui sait parler 16 langues, lui a transmis sa passion. Très jeune, Akram Mahmood a développé de grandes aptitudes puisqu’il a appris l’alphabet anglais en six jours et l’écriture tamoule en trois semaines, ce qui demande généralement plusieurs mois d’apprentissage.

“J’ai eu du mal à m’installer dans des pays comme Israël ou l’Espagne pour des raisons professionnelles car je ne connaissais pas leur langue. Je ne voulais pas que mon fils soit privé d’opportunités à cause de la langue. Lorsque ma femme était enceinte, nous avons discuté en langues étrangères dans l’espoir que ça contribuerait à éveiller l’intérêt du bébé. Cela semble avoir fonctionné dans le cas d’Akram”, a expliqué son père à The Better India.

Crédit photo : The Better India

Il maîtrise 400 langues différentes

À 6 ans, Akram avait déjà les connaissances linguistiques de son père. Un parcours similaire à celui de cette petite fille de 7 ans qui sait parler 8 langues différentes. Deux ans plus tard, Akram maîtrisait quant à lui 50 langues et est devenu le plus jeune dactylographe multilingue au monde. Pour cette occasion, il a battu un premier record du monde.

“J’ai mis en ligne une vidéo sur YouTube où je tapais et lisais dans différentes langues. Une organisation de records du monde du Pendjab m’a invité à tenter un record, que j’ai réussi”, a expliqué Akram Mahmood.

Crédit photo : Safety Promo

À 10 ans, Akram a battu un deuxième record du monde en écrivant l’hymne national indien en 20 langues différentes en l’espace d’une heure. Selon Times of India, depuis qu’il a 12 ans, Akram sait lire et écrire 400 langues. Il maîtrise couramment 15 langues, qu’il arrive à parler car comme il l’admet : “Lire et écrire sont une chose, mais parler une langue exige de comprendre le dialecte et la prononciation”, ce qui est plus difficile.

Il bat des records du monde

À 12 ans, Akram a battu son troisième record du monde en Allemagne. Face à 70 experts linguistes, il a accompli un véritable prouesse.

“Nous devions traduire une phrase dans le plus grand nombre de langues possible en trois minutes. J’ai remporté le Prix Jeune Talent d’Allemagne pour la meilleure traduction. Même les experts n’arrivaient pas à suivre ma vitesse !” a déclaré Akram.

Crédit photo : The Better India

Aujourd’hui, Akram continue de pratiquer certaines langues pour ne pas les oublier. Il lui arrive par exemple de changer la langue de ses réseaux sociaux en russe, de regarder des vidéos YouTube en danois et des vidéos Facebook en arabe. Il fait des études en linguistique, littérature anglaise et sciences de l’animation et donne des cours de langues sur YouTube. En 2024, le jeune homme a également animé des ateliers linguistiques dans plusieurs pays du monde afin de partager son expertise avec des étudiants et des professionnels.

En se lançant un tel défi, l’objectif d’Akram est de rendre l’apprentissage des langues accessible à tous. Selon le jeune homme, de telles connaissances sont essentielles pour communiquer avec les autres cultures. Sa langue préférée reste le tamoul, sa langue maternelle, qui occupe une place particulière dans son coeur. Il a beaucoup aimé apprendre le japonais, qu’il trouve similaire au tamoul. A l’inverse, certaines langues ont été plus difficiles que d’autres, comme le tchèque, le finnois et le vietnamien. Un parcours inspirant.