À 21 ans, il part sur une île déserte pour tester ses limites et revient transformé

Un jeune breton a vécu une expérience de survie pour le moins étonnante et il en est revenu transformé. Récit.

Mathis Gromaître est un jeune homme qui n'a pas froid aux yeux !

Ce breton de 21 ans s'est lancé un pari un peu fou afin de tester ses limites et rompre avec l'hyperconnexion. Pendant près d'une semaine, il s'est isolé sur une île déserte perdue au bout du monde pour vivre une véritable expérience de survie dans des conditions extrêmes.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été déçu du voyage. Ce périple fut même une révélation pour lui.

Il survit 5 jours sur une île déserte pour tester ses limites

Sans la moindre expérience en la matière - il n'avait jusqu'alors regardé que des vidéos du célèbre aventurier Mike Horn -, Mathis a donc franchi le pas en décembre dernier, profitant d'une année sabbatique dans ses études. Le jeune homme s'est rendu sur un petit îlot perdu au milieu de l'Océan indien, quelque part entre l'Indonésie et la Malasie, pour y passer 5 jours en solitaire et sans aide de l'extérieur.

Son seul bagage ? Un sac à dos contenant un hamac, des vêtements, des couteaux, une lampe, un harpon et une pierre à feu, sans oublier son matériel vidéo, nécessaire pour immortaliser cette expédition.

Mathis avait pour projet en effet de partager son expérience au plus grand nombre et les images filmées ont été compilées dans une vidéo de 55 minutes, qu'il a publiée le 31 mars sur YouTube.

« J’ai toujours eu envie de me dépasser », confie ainsi le jeune homme, interrogé par nos confrères de Ouest France.

Cette expérience et surtout l'isolement vécu pendant plusieurs jours lui ont permis d'en apprendre davantage sur lui-même.

« J’ai eu énormément le temps de réfléchir. Je me suis vraiment trompé sur ce que pouvait être la solitude. Je m’imaginais qu’elle allait être au summum, mais c’est tout l’inverse qui s’est passé. C’est en rentrant en France, la première nuit, que j’ai ressenti le plus de solitude et d’ennui », explique-t-il dans un premier temps.

« J’ai énormément gagné en confiance en moi depuis cette expérience, du fait de ne plus avoir peur de me retrouver seul. C’est bizarre, je vivais les conditions les plus difficiles de ma vie - bien sûr, ce n’était que cinq jours - mais mon bonheur a grandi avec les difficultés », affirme-t-il ensuite.

« On n’a jamais été autant connectés, tout en se sentant extrêmement seuls », poursuit le jeune homme en faisant référence au smartphone qu'on ne lâche jamais bien longtemps.

Et d'ajouter : « Sur l’île, ça ne m’a pas manqué. J’ai ressenti beaucoup d’ennui, mais ce n’est pas pour autant que je souhaitais retourner au tourbillon de divertissement et de dopamine dans lequel j’étais. Je sais maintenant que ce n’est plus une dépendance. Ça devient un choix. Quand je vais sur Instagram, j’ai conscience que je peux m’en passer. Je continue d’y aller à la même fréquence, mais le ressenti n’est plus le même ».

Cette expérience en solitaire et au bout du monde semble lui avoir été bénéfique.

« La solitude est la voie par laquelle le destin s'efforce de ramener l'homme à lui-même », disait le romancier allemand Hermann Hesse.

Une citation dans laquelle se reconnaîtra certainement Matis Gromaître.