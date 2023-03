À 37 ans, elle trompe son compagnon avec son jeune fils, se marie avec lui et lui fait deux enfants

En Russie, un couple pas commun vient de fêter la naissance de son second enfant. La particularité de ce couple n’est pas que ses deux membres ont 14 ans d’écart mais que la mère a élevé… le père de leurs enfants. Explications !

Marina Balmasheva, une influenceuse russe, et Vladimir “Vova” Shavyrin ont célébré la naissance de leur deuxième enfant récemment. Si Marina est âgée de 37 ans, Vova a seulement 23 ans, et ils ont déjà une fille nommée Olga, mais là n’est pas le problème qui fait tiquer les internautes.

En réalité, Marina était la belle-mère de Vova, étant en couple avec le père de celui-ci, Alexy, quand Vladimir était âgé de 7 ans. Elle l’a donc élevé et vu grandir avant de commencer une relation extra-conjugale avec son beau-fils.

Pourtant, durant sa relation avec Alexy, le père de Vova, ils avaient adopté cinq enfants, mais cela n’a pas empêché Marina de tomber amoureuse de son beau-fils.

“Je l’aime et je suis aimée”

Un coup de foudre réciproque selon l’influenceuse : “Il est tombé amoureux de moi, avec toutes mes cicatrices issues de mes opérations de chirurgie esthétique, ma cellulite, mon excès de peau et ma personnalité”.

Évidemment, Alexy n’était pas vraiment ravi de la situation, de voir que sa femme le trompait avec son fils dans son dos :

“Ils n’avaient aucun problème à coucher ensemble quand j’étais à la maison. Elle a séduit mon fils, qui n’avait jamais eu de petite-amie avant elle. Je l’aurais pardonnée de m’avoir trompé si ce n’était pas avec mon fils. Elle se précipitait dans la chambre de mon fils quand je dormais et après elle revenait se coucher dans notre lit comme si de rien n’était”, confia-t-il avec amertume.

Lorsque ses abonnés lui demandent si elle a des regrets d’avoir détruit la famille, Marina est tiraillée : “J’avais honte d’avoir tué l’équilibre ‘papa et maman’ mais est-ce que je reviendrais avec lui ? Non. Est-ce que je ressens de la colère et de la haine envers lui ? Non plus. C’est une belle personne et un merveilleux père pour nos enfants. Et nos enfants ont pris la situation avec calme. Aujourd’hui, je suis marié, je vis dans une plus grande ville. Je l’aime et je suis aimée”.