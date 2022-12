Sa belle-mère veut gâcher son mariage en portant la même robe qu'elle, la mariée se venge de la meilleure des façons

Une jeune femme a raconté sur Reddit comment sa belle-mère a failli gâcher son mariage : cette dernière a fait exprès de porter la même robe de mariée que sa belle-fille, mais son plan s’est retourné contre elle.

C’est bien connu : le forum Reddit regorge d’histoires aussi croustillantes les unes que les autres. Et la dernière en date ne déroge pas à la règle. Dans un témoignage, une jeune femme explique comment sa belle-mère a failli gâcher le plus beau jour de sa vie : son mariage.

Pour ce faire, la terrible marâtre a décidé de porter la même robe de mariée que sa belle-fille. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son plan machiavélique s’est retourné contre elle.

Des rapports familiaux compliqués

Celle qui se considère comme une athée gothique explique que sa belle-mère et ses trois belles-soeurs la considèrent comme le «diable incarné» car elle ne partage pas la même religion.

«J'ai emménagé avec son fils et j'ai eu un bébé sans me marier et elle croyait vraiment que j'étais le diable incarné envoyé pour attirer son petit garçon dans les profondeurs de l’enfer», explique l’auteure du message.

Avant d’ajouter : «Le mariage était important pour mon époux, alors j’ai accepté de l’épouser, à condition que ce ne soit pas un mariage religieux».

C’est dans ce contexte que la femme a accepté de faire une séance essayage de robes de mariée avec sa belle-famille pour apaiser les tensions : «Ma belle-famille s’est bien comportée et j’ai trouvé une robe que je ne détestais pas autant que les autres».

La belle-famille trahit la mariée sans sourciller

Une chose est sûre : la Cendrillon 2.0 ne s’attendait pas à recevoir un coup de poignard dans le dos de la part de la grand-mère de son enfant : «J’ai reçu un appel de la boutique et j’ai appris que ma belle-mère et mes belles-soeurs avaient commandé la même tenue que moi».

Sans surprise, elle s’est empressée de tout raconter à son futur mari, mais celui-ci a refusé la croire. Face à l’urgence de la situation, elle est retournée dans le magasin où elle a commandé une robe complètement différente. Mais ce n’est pas tout ! La jeune femme a mis au point un plan pour s'assurer que ses beaux-parents ne lui voleraient pas la vedette le jour J.

Une vengeance digne du «Parrain»

Afin de déstabiliser les auteurs de la mauvaise farce, la fiancée a demandé à ses amies et aux compagnes de ses proches de venir en… robe de mariée.

«J'en ai parlé à mon mari et il était d'accord, alors les invitations ont été envoyées et toutes les personnes qui avaient déjà porté une robe de mariée ont été invitées à la porter à notre mariage (…) Ma belle-mère et ses filles ont reçu des invitations différentes qui leur indiquaient expressément de ne pas porter de blanc».

Sans surprise, elles n’ont pas respecté le code vestimentaire de la cérémonie : «Elles sont toutes les quatre arrivées dans leurs belles robes blanches, avec leur maquillage soigné et leurs cheveux magnifiques, mais personne n’a fait attention à elles», détaille la mariée. «Elles ressemblaient exactement à tout le monde, sauf à ma mère et à la copine de mon frère, qui portaient du violet comme moi».

De son côté, le mari a été profondément choqué par l’attitude de sa famille : «Sa mère a essayé de le prendre à part pour discuter après la cérémonie, mais son mari l’a fait taire. Je me suis retrouvée nez à nez avec elle, elle était furieuse».

La mariée gagne toujours

Aujourd’hui, les rapports entre la femme et sa belle-mère sont toujours aussi tendus. Toutefois, la belle-mère a fini par briser la glace car elle voulait rendre visite à ses petits-enfants.

«J'ai laissé faire parce que mon mari et moi avions gagné. Mais de temps en temps, je porte la robe violette quand je sais qu'elle sera à un événement parce que je suis mesquine», confie la femme sur Reddit.

Dans les commentaires, les utilisateurs n’ont pas hésité à la féliciter : «Vous n’avez pas seulement obtenu votre vengeance, mais vous avez aussi permis à toutes ces femmes de porter une nouvelle fois leur robe de mariée. J’adore !».