Tous les 4 ans depuis 1996, cette femme de 66 ans casse sa tirelire pour assister aux Jeux olympiques

Portrait d'une supportrice pas comme les autres qui s'apprête à vivre ses huitièmes Jeux olympiques.

Cela fait 40 ans désormais que Vivianne Robinson est fidèle aux JO !

Depuis 1984 et les Jeux de Los Angeles, cette Américaine, surnommée « Olympic Super Fan », n'a d'yeux que pour la grand-messe du sport qui la fait rêver. Tous les quatre ans, elle se rend ainsi dans les villes accueillant la plus grande des compétitions sportives afin d'assouvir sa passion pour l'olympisme et les voyages.

Aujourd'hui âgée de 66 ans, cette Californienne originaire de Santa Monica va vivre ses huitièmes Jeux olympiques, dans la capitale.

Crédit photo : @olympicsuperfan / Instagram

Coiffée d'un haut de forme et portant des vêtements aux couleurs de chacune des éditions auxquelles elle a assisté, Vivianne ne passe pas inaperçue dans les rues de Paris. Une démesure à la hauteur de son amour pour les Jeux olympiques.

Cette passion lui a été transmise par sa maman, qui fut jadis bénévole lors des JO de 1984, disputés dans la ville de Los Angeles. À l'époque, Vivianne ne parvient pas à assister à des épreuves, en raison des tarifs exorbitants des billets. Elle demande alors à sa mère de récolter un maximum de pin's auprès des athlètes, pour conserver une trace de l'événement. L'acte de naissance d'une passion dévorante qui ne la quittera plus.

Ne roulant pas sur l'or, Vivianne doit néanmoins attendre encore quelques années pour voyager et assister aux épreuves aux quatre coins du monde.

Ce n'est qu'à partir des Jeux d'Atlanta en 1996 - lors desquels elle est témoin de l'attentat de sinistre mémoire, perpétré dans le parc du Centenaire - qu'elle décide en effet d'économiser pour s'offrir un voyage tous les quatre ans, vers les villes hôtes.

Crédit photo : @olympicsuperfan / Instagram

Crédit photo : @olympicsuperfan / Instagram

Depuis lors, elle n'a pas raté une seule édition, assistant tour à tour aux Jeux de Sydney (2000), Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012), Rio (2016) et Tokyo (2021). Au-delà du sport et de l'olympisme, ce sont surtout les rencontres et l'imprévu qui passionnent Vivianne.

« J’aime être ici et rencontrer le monde. J’aime les surprises, en fait », explique-t-elle ainsi à nos confrères du Parisien qui l'ont rencontrée au détour d'une rue de la capitale.

Avant même la cérémonie d'ouverture (qui aura lieu ce vendredi 26 juillet), Vivianne est d'ailleurs d'ores et déjà persuadée que cette édition parisienne sera la plus belle de toutes. À moins peut-être que le plus beau reste encore à venir. Par exemple, dans quatre ans, à l'occasion des prochains JO qui auront lieu à... Los Angeles, là où tout a commencé en 1984.

Ce serait en tout cas une manière de boucler la boucle, avec un joli clin d'œil.