Cette femme de 98 ans et déjà arrière-arrière-arrière grand-mère et compte... 612 descendants

Dans le Kentucky, aux États-Unis, une dame âgée de 98 ans a rencontré son arrière-arrière-arrière petite-fille pour la première fois. La photo de l'événement réunit six générations !

Alerte famille très nombreuse et intergénérationnelle ! On vous prévient, dans cet article, il sera beaucoup question d’arrière !

Crédit photo : Sheryl Blessing

MaeDell Taylor Hawkins est la matriarche d’une famille originaire du Kentucky, et est âgée de 98 ans. À cet âge-là, on est généralement au stade d’une famille à quatre générations mais MaeDell a dépassé ce niveau depuis bien longtemps. En effet, elle est déjà arrière-arrière-arrière grand-mère, et depuis un bon moment déjà !

MaeDell s’est mariée en 1940 quand elle avait 16 ans, à un homme âgé de 50 ans qui avait déjà 10 enfants d’une relation antérieure. L’ex-femme de son mari, Bill Taylor, est malheureusement décédée en donnant naissance à des jumeaux. Son mari travaillait beaucoup mais ensemble, ils ont réussi à avoir… 13 enfants !

Crédit photo : Sheryl Blessing

Six générations sur une photo

L’héritage génétique était donc assuré et aujourd’hui, à la faveur de ses descendantes qui ont presque toutes donné naissance avant leurs 20 ans, MaeDell a 106 petits-enfants, 222 arrière-petits-enfants, 234 arrière-arrière-petits-enfants et 37 arrière-arrière-arrière-petits-enfants.

La dernière née en date est Zhavia Whitaker, âgée de 7 mois, qui a donc pu rencontrer son arrière-arrière-arrière grand-mère le 24 février dernier lors de sa visite dans la maison de retraite où MaeDell réside.

Crédit photo : Sheryl Blessing

Une occasion pour prendre une photo où l’on voit six générations réunies dans la même pièce. Sur la photo, on voit donc MaeDell tenir son arrière-arrière-arrière petite-fille dans les bras, entourée par sa fille Frances Snow, sa petite-fille Gracie Snow Howell, son arrière-petite-fille Jacqueline Ledford et son arrière-arrière petite fille (et donc mère du bébé), Jaisline Wilson. La photo a été prise par Sheryl Blessing, l'une des petite-filles de MaeDell.

"On a pensé que c'était le moment parfait et spécial, car il n'y a que des femmes" a confié Gracie à People.

Une nouvelle réunion de famille et une nouvelle photo intergénérationnelle sont prévues pour le mois de juillet, si tout le monde se porte bien, lorsque MaeDell fêtera ses 99 ans.