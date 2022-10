Amsterdam : ce bâtiment au design unique propose des appartements suspendus au-dessus de l'eau

À Amsterdam, un bâtiment pour le moins spectaculaire est sorti de terre. Baptisé « Sluishuis », il s’agit d’un projet particulièrement original, comparable à rien d’autre que vous avez pu voir auparavant.

Crédit : Ossip Van Duivenbode

Et pour cause, cette construction propose une vision incroyable, à la fois ancrée dans le lieu et flottant dans les airs. Conçu par Bjarke Ingels Group (BIG) et Barcode Architects, l’immeuble composé de nombreux angles s'élève comme la proue d'un navire et fait la jonction entre l'eau, la ville et le ciel. À Amsterdam, l’eau est partout, et les architectes se sont inspirés de cet héritage pour créer un bâtiment unique.

Le bâtiment est tellement convivial et écologique qu'il se distingue comme un exemple de logement futur non seulement pour la banlieue d'IJburg, mais aussi pour le monde entier. Chacun de ses angles offre une vue différente, une nouvelle vision de l'architecture. Les appartements sont suspendus au-dessus de l'eau, de sorte que vous pouvez siroter votre café et regarder les bateaux en dessous de vous. « Nous avons essayé de concevoir un bâtiment avec une perspective étonnamment changeante et un caractère contemporain, qui reflète l'identité des futurs résidents et de tous les utilisateurs du Sluishuis » explique Dirk Peters, associé fondateur de Barcode Architects.

Crédit : Ossip Van Duivenbode

Crédit : Ossip Van Duivenbode

Un bâtiment respectueux de l’environnement

Avec un coefficient de performance énergétique (EPC) de zéro, les 440 appartements sont neutres sur le plan énergétique, ce qui fait de ce bâtiment l'un des plus écologiques jamais créés. Grâce au triple vitrage, à l'excellente isolation et à la récupération de la chaleur des douches et des systèmes de ventilation, il offre un style de vie totalement sain envers l'environnement. L'énergie du bâtiment est fournie par le soleil, capté et converti en énergie utilisable par environ 2 200 mètres carrés de panneaux solaires.

Crédit : Ossip Van Duivenbode

Crédit : Ossip Van Duivenbode

Crédit : Ossip Van Duivenbode

Crédit : Ossip Van Duivenbode