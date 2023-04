Avec sa piscine de sang et sa décoration gothique, le manoir de Kat Von D pourrait être la demeure de Dracula

L’artiste Kat Von D a vendu son manoir de Los Angeles et vous allez voir qu’il n’a rien de commun. Zoom.

Avis aux amateurs de vampires, ce manoir appartenant à l’artiste, tatoueuse, business woman et chanteuse, Kat Von D, a de quoi surprendre. La star annonçait en 2021 vouloir vendre son célèbre manoir composé de 11 chambres, plusieurs salles de bain et situé à Los Angeles afin de déménager dans l’Indiana. C’est désormais chose faite et pour la coquette somme de 7,75 millions de dollars, soit environ 7,7 millions d’euros. Rien que ça !

Crédit : Groupe Sher

Une maison digne de Dracula

Et il faut avouer que cette maison victorienne construite en 1896 par Isaac Newton Van Nuys a de quoi étonner. Selon People, la maison a été vendue le 28 mars dernier par l’agence Groupe Sher. On suppose que cela n’a pas dû être évident au vu de la décoration étonnante. Car le manoir de Kat Von D avait tout de sa personnalité.

Ainsi, comme le rapporte Insider, on peut découvrir une décoration très sombre, très victorienne, avec des matériaux anciens et des couleurs dignes des films de vampires. Avec en prime : une piscine de “sang”. En effet, le jardin est équipé d’une grande piscine à la lumière rouge, de quoi donner à l’eau une allure sanguinaire. La maison de trois étages est située sur un terrain de 2500 mètres carrés La propriété comprend 11 chambres, 8 salles de bains. En deux mots : on se croirait presque dans la maison de Dracula.

On vous laisse la découvrir en images. Alors, vous aimez ?



Crédit : Groupe Sher

