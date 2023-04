Ce château en Sicile avec chapelle privée et 22 chambres est hallucinant

En Sicile, ce château du XIXème siècle, vu dans le film "Le Parrain 3” est à couper le souffle. Tour d’horizon.

Avis aux amateurs de la saga Le Parrain, l’un des châteaux vu dans l'un des films est actuellement en vente sur le marché de l’immobilier de luxe. Comme le précise le média Insider, le château Castello Pennisi di Floristella, basé à Acireale, en Sicile en Italie est actuellement en vente pour 6,6 millions d’euros.



Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Une propriété chargée d’histoire

Avec une superficie de plus de 4000m2, cette propriété est à couper le souffle. Composé de 22 chambres, d’une décoration antique et même d’une chapelle privée, ce château est aussi beau que fascinant. Une propriété qui a été construite à l'origine en 1880 par le baron italien Agostino Pennisi. Son but ? Abriter sa collection d'art. Finalement, c’est sa famille sur 5 générations qui aura vécu dans le château. Pratique !

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

À voir aussi

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

En plus d’avoir été vu dans un film culte de la saga “Le Parrain”, la propriété a joué un rôle majeur dans la seconde Guerre Mondiale :”le château a été utilisé comme base logistique par l'armée allemande, selon Italy Sotheby's, et a ensuite été transformé en hôpital de campagne par les Alliés.”

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Crédit : Italy Sotheby's International Realty

Cette propriété au style néo-gothique est à couper le souffle. Elle est actuellement mise en vente par l'un des descendants du baron. Alors, vous aimez ?