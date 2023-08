La cérémonie d'un mariage menacée à cause d'un... chien

Un chien qui mange un passeport et c’est tout un mariage qui s'en trouve menacé. Focus sur une histoire invraisemblable.

C'est une véritable histoire rocambolesque qu'est en train de vivre un certain Donato Frattaroli.

Alors qu'il s'apprête à se marier avec sa fiancée Magda, cet Américain de Boston pourrait bien en effet rater la cérémonie du mariage à cause de son... chien.

La raison ? L'adorable Golden Retriever du couple a... mangé le passeport du futur marié, compromettant ainsi sérieusement la noce car Donato avait besoin du document pour se rendre en Italie, où doit se tenir la cérémonie le 31 août prochain.

Crédit photo : Reba Saldanha / Boston Herald

Son chien mange son passeport, il ne peut plus se rendre à sa cérémonie de mariage prévue à l'étranger

L'anecdote a de quoi faire sourire mais à moins de deux semaines du mariage, le coup est rude pour les deux amoureux. Ironie du sort, c'est en rentrant de la mairie, où ils venaient de signer leurs formulaires de mariage, que Donato et Magda ont découvert la bêtise de leur chien adoré, âgé d'un an et demi.

Plusieurs pages du passeport ont ainsi été arrachées, ce qui rend le document caduc et donc inutilisable en cas de passage à la douane. Et quand bien même Donato le présenterait en l'état à un agent, on imagine mal ce dernier le laisser passer en apprenant de quelle façon le passeport a été endommagé.

Crédit photo : Reba Saldanha / Boston Herald

Crédit photo : Reba Saldanha / Boston Herald

Inquiet, le couple fait désormais tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir un nouveau passeport, lequel permettrait ainsi à Donato de se rendre à son mariage, en Italie.

« Je suis un peu stressé (...) Heureusement, le bureau du député Lynch et celui du sénateur Markey ont été très réactifs. Ils ont été en contact, au moins avec moi et le département d'État, pour essayer d'accélérer les choses et d'obtenir un nouveau passeport. Je croise les doigts et j'espère que tout va s'arranger », a déclaré Donato dans les colonnes du New York Post.

Quand on connaît les délais habituels pour l'obtention d'un tel papier d'identité, on ne peut que comprendre son angoisse.

Le départ initial des futurs mariés vers l'Italie était prévu pour le vendredi 18 mais celui-ci a d’ores et déjà été annulé, faut de passeport valide.

Le temps est désormais compté.