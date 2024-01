Affluence record pour le Bain des givrés, des centaines de courageux ont fait trempette dans une eau glaciale

Le Bain des givrés de Dunkerque a connu une affluence record pour le premier jour de la nouvelle année. Précisions.

Il ne fallait pas avoir froid aux yeux !

Plusieurs centaines de courageux ont bravé le froid ce lundi 1er janvier 2024 pour participer au traditionnel Bain des Givrés dans la mer du Nord, à Dunkerque (Nord).

2 000 baigneurs aussi fous que courageux, ont participé au traditionnel Bain des givrés de Dunkerque

Comme tous les ans, l'événement, qui célèbre le passage à la nouvelle année, a eu lieu sur la plage de Malo-les-Bains où une affluence record a été enregistrée. Entre 3 000 et 4 000 spectateurs se sont ainsi rassemblés pour admirer ce drôle de spectacle.

Côté participants, là aussi, on a eu droit à un chiffre sans précédent.

De mémoire de Dunkerquois, on n'avait en effet jamais vu autant de monde faire trempette. Selon nos confrères de La Voix du Nord, pas moins de 2 000 baigneurs se sont ainsi jetés à l'eau alors que la température extérieure n'excédait pas les 7°C, pour un ressenti de seulement... 3°C. Et pour ne rien arranger, un vent glacial est venu pointer le bout de son nez, rendant un peu plus difficile la course et le plongeon final dans les eaux glacées.

Cette année, la marée étant basse, la distance qui séparait la ligne de départ et la mer était de plus d'un kilomètre. Les baigneurs ont donc dû s'armer de courage avant de pouvoir plonger. Mais leurs efforts ont été récompensés par les organisateurs qui leur ont offert à chacun un bol de soupe à l'oignon, comme il est de coutume.

Suffisant pour se réchauffer ? Rien n'est moins sûr mais les baigneurs sont repartis heureux et l'esprit vivifié.