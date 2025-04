Il est l'homme le plus intelligent du monde, mais presque personne ne le connaît

S’il est considéré comme le meilleur dans son domaine, Terence Tao semble générer plus de respect de la part de ses pairs pour ses qualités humaines.

À moins d’être un ou une passionné(e) des chiffres et des mathématiques, le nom de Terence Tao ne vous dit sûrement rien. Cet Australien né en 1975 à Adélaïde est tout simplement considéré comme l’homme le plus intelligent du monde.

Dès son plus jeune âge, Terence a montré des signes de génie. Sa curiosité et son intelligence sans limite l’ont mené à 9 ans seulement à intégrer l'Université Flinders pour y étudier les mathématiques avancées. Cette discipline est généralement réservée aux esprits les plus brillants de ce monde. Mais Terence a prouvé que le génie n’avait pas d’âge.

Crédit photo : ABC News

À 10 ans, Terence a participé aux Olympiades internationales de mathématiques qui voient s’affronter des élèves de secondaire dans le domaine des maths. Là encore, Terence a brillé par son intelligence. Il a remporté la médaille de bronze et la médaille d’argent avant, enfin, de remporter la médaille d’or à 13 ans.

Un homme apprécié pour ses qualités humaines

Crédit photo : New York Times

Cela ne fait plus aucun doute, Terence est l’un des esprits les plus brillants dans le monde des mathématiques. Par ailleurs, son ascension ne s’est pas arrêtée là. Il a obtenu son doctorat en mathématiques à la prestigieuse Université de Princeton à 21 ans. Ses domaines de compétences couvrent également l'analyse harmonique, la théorie des nombres et les équations aux dérivées partielles. Il a même participé à résoudre des équations jusque-là restées sans réponse par les experts.

Selon le site WECB, les travaux du prodige ont même révolutionné des zones entières des mathématiques. Il faut dire que Terence Tao possède des capacités intellectuelles extraordinaires. Son QI est de 230, soit plus que Albert Einstein et ses 160. En 2006, il a d’ailleurs obtenu la très prestigieuse médaille Fields. Cependant, ce qui surprend le plus ses proches, collègues et élèves est son humilité.

Le mathématicien est un partisan du partage des connaissances qu’il encourage sur son blog personnel en plus de prodiguer des conseils pratiques. Beaucoup le considèrent d’ailleurs comme un mentor. Finalement, ce sont peut-être ces qualités qui font de Terence Tao un mathématicien unique en son genre.