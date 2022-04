Âgée de 101 ans, elle dirige le plus grand aéroport du Canada

L’aéroport de Toronto, le plus grand aéroport du Canada, est dirigé par Hazel McCallion, une femme politique bien connue dans le pays et âgée de… 101 ans !

Le plus grand aéroport du Canada est celui de la ville de Toronto, et il est dirigé par une femme : Hazel McCallion.

À voir aussi

Surnommée Hazel l’ouragan, cette femme est une ancienne joueuse de hockey professionnelle et a été maire pendant 36 ans. Elle a en effet remporté 12 élections qui lui ont permis de diriger la ville de Mississauga, dans la banlieue de Toronto, qui comporte plus de 700 000 habitants et qui est la sixième plus grande ville du Canada.

Crédit photo : Paul Chiasson / AP / SIPA

À 94 ans, Hazel McCallion a décidé de prendre sa retraite et de quitter son poste de maire. Cependant, la vieille femme ne s’est pas arrêtée là. Trois ans plus tard, elle est devenue conseillère auprès du premier ministre de l’Ontario.

Elle dirige le plus grand aéroport du Canada à 101 ans

En 2017, Hazel McCallion a été nommée à la tête du conseil d’administration de l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto, l’aéroport le plus grand du Canada. Âgée de 97 ans, ce nouveau poste était une vraie opportunité pour cette femme politique connue pour sa persévérance et sa pugnacité.

Félicitations Hazel McCallion pour le renouvellement de votre mandat au conseil d'administration de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto!https://t.co/l8wBw7ky2E pic.twitter.com/E8iSUyYDau — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) April 6, 2022

À 101 ans, son titre a officiellement été prolongé, et Hazel McCallion va rester la directrice de l’aéroport pendant encore trois ans. La centenaire est une femme célèbre qui a marqué le pays, et son nom a même été attribué à des écoles, des bibliothèques et une équipe de baseball.