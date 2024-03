«C'est complètement honteux» : sa librairie fait faillite, il jette 60 tonnes de livres à la poubelle

La Grande librairie de Sydney Laurent, dans les Alpes-Maritimes, a fait faillite. Pour vider ses locaux, le propriétaire du commerce a décidé de jeter tous les livres. Au total, 43 000 ouvrages sont partis à la poubelle.

En 2022, la Grande librairie de Sydney Laurent a ouvert à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritime. Mais un an plus tard, le commerce a fait faillite et a été placé en liquidation judiciaire. Malgré cela, les gérants n’ont pas pris le temps de vider leur local et pour cette raison, l’établissement n’a pas pu être reloué, engendrant un manque à gagner de près de 200 000 euros pour Paul Teboul, le propriétaire des lieux.

Pour cette raison, ce dernier a pris une mesure forte : il a décidé de jeter tous les livres de son commerce et de se débarrasser des 43 000 ouvrages pour vider ses locaux au plus vite.

“L’administration judiciaire est obligée de demander une subvention au Trésor, mais cela met beaucoup de temps, donc il m’a demandé de prendre de l’avance si je veux libérer vite mes locaux. C’est ce que j’ai décidé de faire”, s’est justifié Paul Teboul.

Il jette 60 tonnes de livres

Ainsi, le propriétaire de la librairie a jeté 60 tonnes de livres à la poubelle. Depuis le 21 février, les passants ont pu voir les ouvrages s’accumuler dans les bennes à ordure de la ville. Une décision qui a indigné de nombreuses personnes : “Je ne comprends pas que l’on puisse faire cela. Vous regardez les fins de livre, c’est du papier Clairefontaine, dans les Vosges. C’est du français, il y a eu des travailleurs, des arbres coupés, c’est scandaleux, c’est à pleurer”, a déploré une femme venue avec un cabas devant la librairie pour récupérer quelques livres en bon état.

“J’ai appris qu’ils jetaient les livres dans des bennes, des tonnes de bennes. ça part je-ne-sais-où au lieu de faire justement des œuvres caritatives ou de les donner à la bibliothèque. C’est complètement honteux”, s’est insurgé un autre témoin de la scène.

Les passants sont nombreux à déplorer cette décision et estiment que le propriétaire du commerce aurait pu donner tous ces livres à des associations ou des bibliothèques. Au total, 43 000 livres de 8 000 auteurs différents ont fini dans les ordures.